Motorola lança banco digital exclusivo para quem tem celular da marca

A Motorola é mais uma das empresas “tradicionais” que tem visto com bons olhos a adesão aos serviços financeiros digitais no Brasil. Nesta segunda-feira, 5, a empresa anunciou o Dimo, banco digital da companhia criado especialmente para usuários de celulares da marca. Com a proposta de ser uma fintech simplificada, a conta vai estar disponível para clientes a partir desta semana.

De acordo com a empresa, o Dimo nasce com exclusividade no Brasil e quer tornar a experiência dos usuários da Motorola mais integrada com seus serviços financeiros. O aplicativo será nativo dos smartphones e já vão estar automaticamente instalados nos aparelhos.

Para atrair clientes da própria marca, a conta pode fazer transações como Pix, pagamento de contas com boleto, transferências TED e até saque-aniversário do FGTS. Ainda, em parceria com a Visa, os usuários também vão poder pedir um cartão de débito.

Para ter uma conta, porém, é necessário, invariavelmente, possuir um modelo de celular da Motorola: a empresa afirmou que ourtos aparelhos com sistema operacional Android, do Google, até conseguem acessar o banco, mas apenas em caráter de emergência, com funções limitadas como bloqueio e cancelamento de cartões — a companhia está ciente da concorrência no País, com bancos como Nubank, Next, Neon e outros, mas mira nos usuários que já conhecem o seu ecossistema.

“A conta digital Dimo já nasce integrada ao smartphone com toda segurança, qualidade e credibilidade da marca Motorola”, diz Renato Arradi, diretor de serviços digitais da Motorola, responsável pelo banco. “Dimo representa uma iniciativa que proporciona inclusão digital financeira, de forma simples e sem cobrança de taxas de manutenção”.

Toda a parte de transações financeiras é feita com a fintech Jazz Tech, que empresta sua tecnologia bancária para a empresa no Dimo. Além disso, o banco Arbi também faz parte das operações feitas pela conta digital da Motorola.

Até o momento, cerca de 30 mil pessoas já testaram a conta digital e, a partir desta semana, outros usuários poderão encontrar o serviço nos celulares. Segundo a Motorola, os primeiros modelos contemplados serão os que possuem sistema operacional acima do Android 10.