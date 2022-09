NotCo aposta em bebida proteica sem leite para mercado ‘maromba’

A NotCo, startup chilena de alimentos vegetais, anunciou nesta semana a chegada de seu novo produto à base de plantas: o NotMilk High Protein, uma bebida não refrigerada com 15 gramas de proteína. A startup, que desenvolve suas receitas a partir de um algoritmo, marca a entrada no setor de alimentos fitness e mira em um público que pratica exercícios físicos regularmente.

“Com esse produto, a NotCo está ingressando em uma nova categoria, que são produtos funcionais para as atividades físicas. Isso é um sinal positivo do mercado. Há cinco anos, não existiam produtos à base de plantas nos mercados tradicionais, agora já estamos em outro nível da categoria”, explica Maurício Alonso, gerente geral de produtos da NotCo no Brasil, com exclusividade ao Estadão.

O NotMilk High Protein é uma bebida preparada com proteína de ervilha e soja, semelhante ao leite vegetal da marca, e foi apresentado pela primeira vez na Naturaltech, feira de alimentação saudável que ocorreu em junho deste ano.

Nos sabores chocolate, coco com baunilha e pasta de amendoim, o produto já está nas prateleiras e levou cerca de dois meses para ser desenvolvido por Giuseppe, a inteligência artificial da companhia que gera as receitas vegetais.

As bebidas proteicas, no geral, ficaram populares entre quem malha: aumentar a dose de proteínas, para fazer “crescer” os músculos, é parte da rotina alimentar dos “marombas” e o mercado tem encontrado soluções que vão para além do Whey, clássico das academias.

Alguns iogurtes e bebidas lácteas já ganharam as prateleiras nesse nicho até entre quem não costuma pensar nos músculos na hora de fazer exercício. Pensando na praticidade, marcas como Danone, Piracanjuba e Vigor já lançaram seus próprios preparados com suplementações que chegam a 25 gramas de proteína por embalagem — em média, uma refeição com 100 gramas de frango possui cerca de 23 gramas de proteína.

A opção, no entanto, quase sempre envolve origem animal: o leite (o Whey é, essencialmente, a proteína do soro do leite, por exemplo). Esse é o nicho que a NotCo quer fazer um contraponto com o produto de origem vegetal.

“O Brasil é o segundo mercado mais importante de suplementos proteicos da américa. É um mercado super importante. Mesmo que existam propostas, não são vegetarianas de bebidas prontas. Vimos essa oportunidade. A gente tinha a demanda e o mercado”, afirma Alonso.

Na prateleira, o ganho tem potencial maior que outros produtos vegetais. Isso porque, além de estar em um setor com outras bebidas vegetais já estabelecidas (como leite de soja, de amêndoas ou de aveia), o preço pode jogar a favor de quem quer experimentar o produto.

O NotMilk High Protein chega em três sabores: pasta de amendoim, chocolate e coco com baunilha

Atualmente, os preparados que trazem uma concentração de proteína ficam acima da média de iogurtes e laticínios tradicionais. Para o novo produto da NotCo, o preço sugerido é de R$ 10. O YoPro da Danone, bebida semelhante também com 15 gramas de proteína, tem preço em torno de R$ 9. Já o Piracanjuba Whey, com 23 gramas de proteína, costuma ser encontrado entre R$ 6 e R$ 8 reais.

Estar na mesma faixa de preço dos concorrentes é um dos trunfos do produto, segundo Alonso, apesar de reconhecer que a categoria ainda precisa de mais incentivos para alavancar a presença nas prateleiras.

“Claramente, tudo o que é da indústria de proteína vegetal tem dificuldade de competir em preço porque tem bastante impacto de impostos”, aponta Alonso. “Mas é uma oportunidade de estar perto da faixa para que o público possa provar. Quando elas encontram os preços semelhantes, é maior a chance de que as pessoas experimentem”.

Ainda, de acordo com Alonso, todo o portfólio é produzido no Brasil, com distribuição no país e fora dele. A startup, que já atraiu investidores como o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e o heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, se tornou um unicórnio (startup avaliada em mais de US$ 1 bilhão) em julho de 2021.

Além da bebida proteica, a marca já possui produtos como hambúrguer, maionese, leite e sorvete. Uma nova linha de carnes vegetais deve ser lançada ainda neste ano, para complementar a família de congelados da NotCo.