NotCo lança primeira linha de carnes à base de planta da marca no Brasil

O refrigerador de carnes à base de plantas nos supermercados deve ganhar mais uma marca nos próximos dias. A NotCo, startup chilena de alimentos vegetais, lançou neste sábado, 3, três novos produtos de carne feitos de proteína vegetal. Batizados de NotMeat Almôndegas, NotMeat Moída e NotMeat Kibe, os alimentos chegam em embalagens de 250 gramas e querem ser mais uma opção na mesa do brasileiro.

“O Brasil é um país em que a entrada do mercado de carne vegetal ainda é lenta. Entre os países da América, esse setor ainda é pouco consumido aqui”, afirma Maurício Alonso, gerente geral de produtos da NotCo no Brasil. “Nós acreditamos que a melhor forma de fortalecer essa categoria é lançar mais produtos. A ideia é que as pessoas experimentem primeiro e decidam ficar nesse mercado”.

Feitos por inteligência artificial (IA), a carne moída, a almôndega e o quibe levam uma composição diferente de proteína de ervilha, soja e arroz, receita gerada pelo Giuseppe, como é chamada a tecnologia. Para as diferentes texturas, a empresa aposta na mistura de ingredientes que, no caso das carnes, inclui chia e até cacau.

A empresa já tinha lançado por aqui versões de hambúrguer à base de plantas, mas é a primeira vez que a startup aposta em outras variações de carne para o consumidor. O quibe, por exemplo, é lançamento exclusivo no Brasil e passou por estudo até mesmo de Giuseppe, por ser uma receita menos tradicional dentro do que a IA já havia criado.

Cada embalagem tem preço sugerido de R$ 20 e contém de 240 gramas a 250 gramas de carne — tanto nas caixas de almôndega, carne moída ou kibe. É possível encontrar os produtos em redes de supermercados que já vendem alimentos da marca, como Pão de Açúcar, Carrefour e St. Marche. No mercado, a NotCo já tem produtos como leite, hambúrguer, maionese e sorvete.

Atualmente a marca atua no Chile, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Peru, Paraguai, Equador, Colômbia, Austrália e Bolívia. O último lançamento da marca por aqui foi o NotMilk High Protein, bebida não refrigerada com 15 gramas de proteína, que chegou nas prateleiras em setembro deste ano.

Mauricio Alonso é gerente geral de produtos da NotCo no Brasil Foto: MARCELO CHELLO/ESTADÃO

Para 2023, os planos já estão bastante claros para a NotCo. Além de continuar investindo no setor de carnes, a empresa quer aumentar o setor de laticínios com o lançamento de alguns tipos de queijo plant-based no Brasil— o produto já existe em outros países. Ainda, a startup espera também fortalecer a linha de produtos com alta concentração de proteína, setor que Alonso afirma ser bastante promissor para a companhia.

“Nós temos um plano para os próximos cinco anos de quase triplicar o portfólio e procurar o produto que falta nas opções das pessoas que querem diminuir o consumo de proteína animal”, aponta Alonso. “Conseguimos lançar produtos em apenas nove meses. Então coisas que nem estão no nosso radar ainda podem ser lançadas no próximo ano”.