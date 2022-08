Nubank anuncia mudanças no alto escalão e ganha novo presidente

O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 15, um novo modelo operacional de gestão, com mudanças no alto escalão do banco digital. O fundador da empresa, David Vélez, continua no comando da empresa, como CEO global da companhia, que opera no Brasil, México e Colômbia.

Continua após a publicidade

Quem assume a cadeira de presidente é Youssef Lahrech, atual diretor de operação do banco digital e que vai se reportar diretamente a Vélez. Além disso, um novo posto foi criado: diretor de desenvolvimento corporativo - ainda sem um nome definido.

“Nossa diretoria fica mais preparada para atender o grande crescimento que a gente continua a ver nos próximos anos”, disse Vélez ao Estadão/Broadcast. “Queremos alavancar a experiência operacional e de crédito que Youssef traz, de mais de 20 anos no setor financeiro.”

Fundado em 2013 no Brasil, Nubank abriu capital na Bolsa americana em dezembro de 2021 Foto: Brendan McDermid/Reuters

Desde a fundação do Nubank, em São Paulo em 2013, Vélez explica que a fintech deixou de ser uma empresa com um único produto, o cartão de crédito, e com operação só no Brasil, para ser uma plataforma de serviços financeiros com vários produtos e atuação em diferentes países, com atuação também no México e Colômbia. Nesse contexto, a fintech resolveu mudar seu modelo de gestão.

Vélez continuará a orientar e manter a supervisão da gestão operacional, mas também vai priorizar a estratégia de longo prazo, incluindo o desenvolvimento de produtos, a expansão para novos mercados e novas aquisições.

Cristina Junqueira, cofundadora e CEO para o Brasil, também assumirá a posição de Diretora de Crescimento, gerenciando as operações da equipe de mercado e as estratégias de crescimento com foco no cliente em Brasil, México e Colômbia.

Ainda no comunicado do Nubank, o ex-Facebook Jag Duggal é anunciado como o diretor de Produtos, incluindo para a esfera global; Matt Swann, que já trabalhou no Booking.com, é o diretor de Tecnologia e vai comandar a organização das plataformas globais da fintech, gerenciando tecnologia, engenharia e dados; Marco Araujo, diretor Jurídico junta-se à administração, responsável por supervisionar as áreas Jurídica e de Public Policy.