Nubank levanta empréstimo de US$ 150 milhões para expandir pela Colômbia

O Nubank conseguiu um empréstimo de até US$ 150 milhões da International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial em Washington. Os recursos serão usados pelo banco digital para a expansão de suas operações na Colômbia.

Leia também ‘Unicórnio’ Unico demite 10,5% em nova rodada de cortes na startup

Este é o primeiro investimento da IFC em um banco digital na América Latina e no Caribe. Uma das razões pelo interesse da organização multilateral é que, na Colômbia, há grande falta de acesso a serviços financeiros formais e bancos digitais, como o Nubank, podem aumentar a inclusão das pessoas no sistema, como aconteceu no Brasil, onde há mais de 65 milhões de clientes do “roxinho”, segundo dados do terceiro trimestre de 2022.

Na Colômbia, o Nubank tem mais de 400 mil cartões emitidos nos últimos 10 meses, sendo, segundo o banco digital, o emissor de cartões de crédito que cresce mais rápido no país.

O outro país onde o Nubank opera é o México, onde possui 3,2 milhões de clientes e começou a oferecer recentemente uma conta digital, que tem até fila de espera, segundo o banco. Em dezembro, o Nubank anunciou uma capitalização de US$ 330 milhões no país.