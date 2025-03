Peixe-robô: ‘Cardume’ de pequenos drones pode ajudar recifes artificiais a atrair vida marinha

Um cardume de submersíveis será usado para monitorar e fornecer dados sobre recifes artificiais em alto-mar destinados a atrair a vida marinha em seções estéreis do mar, informou o Instituto Marinho e Marítimo do Chipre (CMMI, na sigla em inglês).

Os veículos submarinos autônomos, ou AUVs, serão equipados com sensores e câmeras de alta definição para fornecer aos cientistas do CMMI uma imagem clara da eficácia de seus recifes artificiais projetados e construídos com impressão 3D.

Drone subaquático passa dentro da água do mar durante uma demonstração em uma marina no resort de Ayia Napa, no sul do país Foto: Petros Karadjias/AP

PUBLICIDADE Feitos de uma mistura de cimento ecologicamente correto, os recifes artificiais serão incorporados a uma estação de acoplamento na qual os AUVs poderão recarregar e transmitir os dados coletados, inclusive vídeos, disse o CEO do CMMI, Zakarias Siokouros. A vantagem dos AUVs está em sua capacidade de permanecer debaixo d’água por até um mês de cada vez e fornecer dados contínuos, ao mesmo tempo em que “protege” os recifes alertando os cientistas sobre qualquer perturbação em águas protegidas por pesca ilegal e barcos invasores. Os cientistas, por sua vez, notificariam as autoridades locais nesses.

Um teste do projeto, batizado de EONIOS, está em andamento na marina de Ayia Napa, no Chipre. Os cientistas planejam colocar os recifes artificiais nas águas da cidade costeira de Limassol, no sul do Chipre, a uma profundidade de cerca de 20 metros (66 pés), onde a luz do sol ainda pode chegar ao fundo do mar.

“Os recifes atraem tudo, desde vegetação até peixes grandes, e para as águas do Chipre, onde não há alimento suficiente para os peixes, nosso objetivo é criar o ambiente adequado para trazer esses peixes para lá”, disse Siokouros à The Associated Press após uma demonstração das capacidades dos AUVs na Marina de Ayia Napa.

A EONIOS é uma parceria entre a CMMI, os fabricantes de AUVs Arkeocean da França, a empresa cipriota de tecnologia SignalGeneriX e a empresa francesa de consultoria Lanego.

Siokouros disse que a parceria tem como objetivo comercializar o EONIOS para outros países que queiram aumentar seus estoques de peixes usando recifes artificiais.

Um ponto de venda importante para os AUVs é que eles podem fornecer vigilância, coleta de dados em 3D e proteção de área com um desconto significativo em comparação com os submersíveis amarrados, disse Tamara Brizard, oficial da Arkeocean.

“Nossa meta é criar um sistema no qual seis de nossos minidrones possam fazer o mesmo trabalho pelo preço de um drone convencional”, disse Brizard.

Atualmente, os AUVs da Arkeocean podem carregar um máximo de 5kg de sensores e outros equipamentos e podem operar a uma profundidade de 300 metros, embora as versões mais recentes estejam sendo projetadas para atingir 3 mil metros. Os AUVs recebem comandos por meio de uma antena acústica acoplada e podem apontar sua localização.

Os propulsores alimentados por bateria tornam os AUVs muito discretos e quase indetectáveis, disse Brizard, o que os torna extremamente úteis para fins de defesa, como vigilância em águas restritas. Os AUVs podem operar em qualquer lugar do mundo graças a uma antena de satélite Iridium.

Os AUVs também podem usar correntes submarinas para se deslocar, aumentando a vida útil da bateria. Outra aplicação é no campo da energia, em que os submersíveis podem ser usados para detectar atividade sísmica para exploração de petróleo e gás em alto-mar, bem como para encontrar áreas adequadas para a construção de parques eólicos e solares em alto-mar, disse Brizard.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.