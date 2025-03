Por que é tão difícil determinar quantos empregos a IA irá eliminar?

Esse padrão aponta para uma das questões mais importantes e elusivas com relação aos efeitos da IA generativa sobre a mão de obra. Argumentamos anteriormente que a novidade da IA generativa está em sua capacidade de aumentar a produtividade dos trabalhadores de colarinho branco por meio da automação de tarefas que geralmente não são rotineiras e estão mais próximas do “núcleo” criativo do trabalho do conhecimento. Assim, espera-se que ela reduza o custo e o preço de segmentos consideráveis do setor de serviços. O que não sabemos é o quanto a demanda por muitos serviços é elástica em relação ao preço, o que torna quase impossível prever os efeitos líquidos sobre o emprego. Se o custo médio dos serviços jurídicos, por exemplo, diminuísse em um fator de 10 graças à automação de pesquisa jurídica, resumo e redação feita pela genAI, quanto mais demanda por esses serviços haveria como resultado? Será que esse e outros setores semelhantes poderiam passar por seu próprio “padrão de U invertido” de emprego, em que a produtividade do trabalho aumenta, mas o emprego também?

É compreensível que a maioria dos estudos de “exposição ao trabalho” nem sequer tente estimar como a demanda responderá à assimilação da IA generativa em várias ocupações. Mas é por isso que é melhor entender esses estudos pelo que eles realmente são: o limite superior teórico dos aumentos de produtividade da mão de obra impulsionados pela automação. Essas extrapolações são feitas sem levar em conta se, quando ou como as empresas realizam esse potencial de produtividade e com informações incompletas sobre a interação entre a mudança de preços e a demanda necessária para avaliar os efeitos líquidos sobre o emprego.

Não se, mas quando e como

É claro que não se pode negar que várias ocupações diminuirão com o tempo, à medida que a adoção da IA avança. Já há sinais de um declínio na contratação de desenvolvedores de software nos EUA, o que muitos atribuem à proficiência em codificação da genAI. Mas, novamente, esse não é um fenômeno econômico novo: As economias eliminam e criam ocupações de forma dinâmica o tempo todo. O tipo de imagem de “estado final” que os estudos de exposição apresentam não nos diz o que é mais importante: onde e em que ritmo ocorrerá a mudança no emprego. Para usar a expressão de Robert Solow, o que é necessário é uma bússola para navegar na “macroeconomia elusiva do médio prazo”.