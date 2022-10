SoftBank tem prejuízo de R$ 2,67 bi com nova venda de ações

Enfrentando uma grave crise há pelo menos dois trimestres, o grupo japonês SoftBank sofre mais uma perda com a venda de suas ações, desta vez, da empresa de e-commerce THG. A transação vai gerar para a Softbank um prejuízo de £450 milhões, o equivalente a R$ 2,67 bilhões.

O grupo vai se desfazer de todos os seus 80,6 milhões de papéis, adquiridos em maio de 2021 por £481 milhões (ou R$ 2,85 bilhões), que representam 6,4% do capital da inglesa THG.

O comprador é Matthew Moulding, co-fundador e chefe executivo da empresa de comércio eletrônico. Com a aquisição, Moulding passa a deter 25% do capital do grupo.

A gestora de investimentos SoftBank apresentou um lucro recorde no ano passado, mas, agora em 2022, passa por um momento difícil com a queda no desempenho do mercado de tecnologia. Só no trimestre encerrado no fim de junho, o grupo reportou o prejuízo inédito de 2,16 bilhões de ienes (R$ 18,7 bilhões).

A empresa não saiu só da THG, mas também zerou suas participações no Uber, em agosto, e na norueguesa Kahoot, em setembro, na tentativa de frear os resultados negativos. Desde então, o SoftBank fez uma demissão em massa de 150 funcionários da equipe global como parte da estratégia de reestruturação da companhia.

Algumas das startups latinoamericanas que contam com aporte do SoftBank também amargam números desanimadores. As startups brasileiras Loggi, Loft, Quinto Andar e VTEX foram algumas das empresas que fizeram demissões em massa entre junho e agosto deste ano.