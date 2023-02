SoftBank tem prejuízo de US$ 5,9 bilhões no 4º trimestre de 2022

O SoftBank Group, tradicional investidor no mercado de tecnologia, voltou ao vermelho no último trimestre de 2022, quando o total das empresas investidas pelo conglomerado japonês registrou prejuízo líquido de US$ 5,9 bilhões no período (783,4 bilhões de ienes), conforme balanço financeiro divulgado nesta terça-feira, 7.

O lucro do SoftBank oscilou nos últimos trimestres. Depois de registrar perda recorde de mais de US$ 50 bilhões no primeiro semestre, o grupo obteve lucro de 3 trilhões de ienes no terceiro trimestre devido à redução da participação na gigante chinesa de comércio eletrônico Alibaba.

No último trimestre de 2022, o SoftBank perdeu US$ 5,8 bilhões com o Vision Fund 1, o Vision Fund 2 e fundos latinoamericanos. Esses fundos são especializados em investir em dezenas de startups e empresas de tecnologia pelo mundo, como Uber, Lyft, WeWork, Nvidia, Didi Global (grupo chinês dono da 99, de viagens de carro) e Alibaba. Na América Latina, o portfólio inclui Nubank, Rappi, Gympass, Loggi, Loft e QuintoAndar, entre outros nomes.

No ano passado, em meio ao mau momento do mercado de tecnologia, o SoftBank demitiu 150 pessoas envolvidas com os Fund Vision, equivalente a 30% entre os cerca de 500 funcionários que o conglomerado tinha à época.

As ações do SoftBank caíram 1% na terça-feira na Bolsa de Tóquio, que fechou antes da divulgação dos resultados. / Com informações do Dow Jones Newswire