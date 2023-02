Startup Darwin lança seguro de automóveis para ‘bons’ motoristas

Com pouco mais de um ano de vida, a Darwin, startup que atua como seguradora, vai estrear seu primeiro produto no mercado. A empresa, que nasceu com o foco de olhar para o seguro de forma digital, lançou nesta terça-feira, 24, o seguro auto, uma opção de cobertura para automóveis baseada no comportamento do motorista no trânsito.

Leia também Gympass adiciona serviço de atenção e meditação para reduzir estresse de trabalhadores

De acordo com Firmino Freitas, fundador e co-CEO da Darwin, o método quer evitar grandes períodos de avaliação das seguradoras e tornar o processo de contratação 100% digital. De acordo com a startup, o seguro auto oferecido pode se adaptar à necessidade do motorista em poucos meses, quando existe a possibilidade de cancelar ou renovar o contrato sem compromisso de fidelidade.

“Com produtos flexíveis, queremos levar o seguro auto, principalmente, para pessoas que nunca conseguiram arcar com os preços do mercado tradicional ou encontrar um produto que faça sentido para as suas necessidades”, afirma Freitas ao Estadão.

Depois de contratado no site da empresa, é preciso baixar um aplicativo onde a avaliação do usuário será feita. Para isso, o app recolhe informações telemétricas de movimento, velocidade e uso do celular para definir uma pontuação e um valor de seguro.

Todos os dados são analisados por inteligência artificial (IA), afirma a empresa, e visa identificar o perfil do motorista: se ele usa o celular durante o tempo no volante, se ultrapassa a velocidade estabelecida pelas vias ou se costuma se envolver em batidas e incidentes.

A startup recebeu uma rodada de investimento em julho do ano passado, no valor de R$ 43 milhões. Na época, o investimento foi liderado pelo Banco Votorantim e, de acordo com Freitas, o dinheiro da captação ainda é parte do caixa que, hoje, a empresa usa como base para expansão.

Com isso, a ideia é chegar em mais estados do Brasil ainda neste ano, com o novo produto em mãos. Até o momento, a empresa atende 30 municípios, mas pretende expandir para outras 150 cidades do Estado em breve.

Setor

O produto tem se popularizado por aqui. Assim como a Darwin, a insurtech Justos também oferece serviços de seguro para motoristas “comportados”. A empresa recebeu um aporte de R$ 197 milhões em 2021, liderado pelo SoftBank.

Agora, com o plano no mercado, a Darwin espera que outros produtos de seguro, como planos para casa e celular, além de serviços financeiros, façam parte da empresa nos próximos anos — com o objetivo de alavancar o processo digital da contratação deste tipo de assinatura.

“Nós gostamos muito do conceito de ecossistema. É um lugar onde você entra e faz tudo o que precisa. A entrada de novos produtos no nosso portfólio é inevitável, vai acontecer. Tem muita coisa que podemos trazer e podemos fazer”, afirma Freitas.





Continua após a publicidade