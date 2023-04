Startup fitness de dono da Netshoes capta R$ 20 mi com fundo do grupo Multi

A startup fitness ZiYou recebeu um aporte de R$ 20 milhões da Bertha Capital, uma das gestoras de fundos que gerencia o Corporate Venture Capital (CVC) do Grupo Multi, antiga Multilaser. A plataforma de assinatura e acesso a equipamentos e conteúdos esportivos foi criada em 2021 por Marcio Kumruian, co-fundador e ex-CEO da Netshoes.

Com um tíquete médio de R$ 200 por mês, a ZiYou oferece venda e locação online de equipamentos, como esteiras, bikes spinning, estações de musculação e outros, para pessoas físicas. Atende também o chamado B2B (de empresas para empresas) formado por companhias, condomínios e coworkings. Além disso, fornece conteúdos e aulas exclusivas no aplicativo ZiYou Club. Hoje, já são mais de 14 mil assinantes em sua base.

Com esse primeiro investimento, a startup pretende acelerar a expansão nacional por meio de otimização da tecnologia proprietária. O lançamento de novos produtos e ampliação do time, principalmente nas áreas de vendas e marketing, também estão nos planos.

Mercado aquecido

A startup fitness foi fundada na pandemia em meio ao fechamento das academias, por conta das medidas sanitárias. No entanto, mesmo com a retomada das atividades presenciais, Kumruian, fundador e CEO da ZiYou, ainda vê o mercado aquecido. “Há uma demanda crescente por saúde e exercício”, afirma o executivo, que vendeu o controle acionário da Netshoes para o Magazine Luiza em 2019 por aproximadamente US$ 115 milhões.

O executivo destaca ainda que, com o aporte, a Multi vai também contribuir para o desenvolvimento de equipamentos próprios. A expectativa é que entre o final de 2023 e início de 2024, a ZiYou trabalhe apenas com produtos desenvolvidos pela própria startup.

A Multi já oferta uma linha de produtos de academia. Por isso, já vinha buscando uma empresa desse setor, que considera promissor, para investir, segundo o CEO da Bertha Capital, Rafael Moreira. “Esse é um mercado grande, mas ainda pulverizado. Vemos muitas oportunidades”, complementa.

A transação pretende garantir um olhar especial da startup à região de Manaus, que já conta com unidade de negócios da Multi e atuação da Bertha Capital no desenvolvimento de soluções de tecnologia. Para completar a nova fase, a ZiYou passa a contar com o CEO da Multi, Alexandre Ostrowiecki, em seu conselho de administração.