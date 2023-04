Startup Flash cria ‘Google’ para contratação de viagens corporativas

A Flash, startup de benefícios para empresas, vai adicionar um novo produto ao seu portfólio a partir desta segunda-feira, 3. Em continuidade aos serviços de despesas corporativas, a companhia passa a gerenciar viagens por meio de uma ferramenta própria, com cotações de passagens aéreas e diárias de hotel.

Conhecida por operar um cartão de benefícios corporativos, a startup desenvolveu um sistema onde valores fixos como vale transporte e vale alimentação pudessem ser controlados pelos próprios funcionários, como um cartão de crédito. Com a escala do produto, a empresa criou a divisão Flash Expense, focada em gerenciar gastos corporativos, como cartões e outras despesas relacionadas ao trabalho. A última captação da Flash foi há pouco mais de um ano, em março de 2022, quando levantou mais de US$ 100 milhões junto aos fundos Battery Ventures e Whale Rock, em uma rodada série C.

A ideia com a divisão de viagens é construir um produto separado, mas que ainda esteja acessível no sistema de gerenciamento para administrar os gastos dos funcionários. Com isso, dentro da plataforma, a parte de negócios vai incluir uma aba para a contratação de serviços específicos para essas ocasiões.

Para Guillermo Gomez, diretor-geral da Flash Expense, não é apenas uma nova forma de indicar dentro do sistema onde o dinheiro está sendo gasto: a plataforma criou um buscador que, com parcerias com redes de hotéis nacionais e companhias aéreas, pode oferecer trechos e acomodações com descontos para as empresas que adquirem o produto.

“Estamos propondo uma ferramenta e usabilidade com a qual o usuário está familiarizado, porém, adaptamos para o contexto corporativo”, explica Gomez. “Nosso foco também foi a experiência do usuário, que nos guiou na construção de uma plataforma que centraliza as atividades: agendamento de viagem, pagamento com cartão corporativo, prestação de contas para a gestão”.

Guillermo Gomez, diretor-geral de Flash Expense Foto: Germano Luders/Flash

O produto permite que os funcionários planejem a viagem com toda a cotação incluída e redireciona as aprovações para que os gestores possam aprovar ou reprovar os itens solicitados. Toda a administração pode ser feita pela mesma plataforma em que as empresas já utilizam a Flash Expense — para a empresa, o processo deve evitar burocracias na hora de requisitar viagens executivas.

Por enquanto, poderão ser acessadas passagens aéreas nacionais e internacionais, enquanto as redes de hotéis disponíveis são apenas as existentes no Brasil. No caso de viagens para fora do País, Gomez afirma que as empresas podem utilizar o novo serviço para o transporte, mas que a hospedagem entra ainda na conta geral das despesas corporativas.

Outra função que a empresa deve adicionar em breve na aba de viagens é a opção de aluguel de carro. Segundo Gomez, essa é uma demanda bastante requisitada durante viagens corporativas e que, diante da demanda, deve ser incluída como uma das categorias da nova aba.