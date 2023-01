Startup Nomo amplia rodada para R$ 16,5 milhões e quer ser o ‘Nubank das telecomunicações’

A startup Nomo, que oferece conexão de telefonia móvel nacional e simplificada para os consumidores, anuncia nesta quinta-feira, 15, a extensão de uma rodada de investimento levantada em maio de 2021. Com R$ 1,5 milhão adicional, a operadora móvel virtual soma R$ 16,5 milhões angariados para impulsionar o negócio.

O cheque, do tipo semente (estágio mais inicial de uma startup), foi novamente liderado pela gestora Iporanga Ventures, que liderou a rodada no ano passado. Outros nomes participaram do aporte, como Ronaldo Iabrudi (vice-presidente do Grupo Pão de Açúcar, com passagem pela Telemar entre 1999 e 2006 como presidente executivo), Roberto Rittes (CEO da Nextel entre 2017 e 2020), família Nasscer, Guilherme Weege (CEO da Malwee) e Yann Schuermans.

O time de investidores do ramo de telecomunicações não é coincidência: além do cheque, esses nomes têm como missão trazer know-how para o negócio da Nomo, fundada em março de 2021.

Segundo o CEO da startup, Henrique Garrido, trata-se de uma rodada de investimento levantada para “comprar conhecimento”, e não para salvar o modelo de negócio. O executivo afirma que, com o cheque, a startup tem capital para mais 20 meses de operação.

A empresa utiliza a infraestrutura de antenas e cabeamento da operadora Vivo, mas os sistemas internos são proprietários da startup, que oferece para o consumidor final a gestão do plano de telefonia por meio de aplicativo próprio. Atualmente, pessoas interessadas devem entrar numa lista de espera para ter acesso ao serviço.

Hoje, a Nomo afirma possuir entre 5 mil a 8 mil usuários, sem fornecer mais detalhes do tamanho da operação.

Startup Nomo, operadora de telefonia virtual, é fundada por Henrique Garrido

Além do consumidor

Apesar da extensão desta quinta-feira, a companhia já planeja nova rodada para o início de 2023, com intuito de levantar capital para acelerar a expansão pelo Brasil e manter a taxa de crescimento de 7% por semana, ampliando a base de usuários em 8 vezes até o fim de 2023.

A futura rodada, a ser negociada em tempos de vacas magras para o mercado de venture capital no Brasil e no mundo, deve servir para acelerar um novo negócio da Nomo, focado em empresas.

Batizado de Nomo Wave, a frente oferece serviços de telecomunicações (telco as a service, no jargão do setor) para operadoras e empresas de banda larga que desejam otimizar o pagamento e atendimento ao cliente, por exemplo.

“É uma maneira de equalizar as coisas e gerar caixa para nós, assim como atender o consumidor final”, explica Garrido. “Para a indústria ficar mais competitiva, precisa de transformação digital e, hoje, somos nós que oferecemos esse tipo de produto.”

A iniciativa é similar ao que fazem instituições de pagamentos em diversas áreas, automatizando e acelerando unidades de negócios em bancos tradicionais, por exemplo. Entre os exemplos citados, a Nomo diz se inspirar no Dock, recém-alçada ao posto de “unicórnio” (com avaliação de mercado superior a US$ 1 bilhão).

Inspiração no roxinho

Tendo trabalhado na Stone até 2020, Garrido afirma que a inspiração da Nomo está no Nubank, neobanco que desafiou os gigantes do sistema financeiro com cartões de crédito e contas digitais. Para ele, o objetivo da operadora virtual é simplificar a experiência do consumidor ao facilitar a cobrança do serviço e oferecer um atendimento ágil por meio de automação e um aplicativo — duas características que, diz o CEO, não são encontradas nos nomes do setor.

“Não dar dor de cabeça para o cliente já é algo grande nesse setor”, explica o fundador da Nomo. Segundo ele, por se tratar de um serviço tão essencial para o brasileiro, as companhias do ramo enfrentam o desafio de deixar o cliente insatisfeito, diferencial que a startup quer explorar. “O que está quebrado no setor não é a aquisição do cliente, mas sim a retenção”, aponta o CEO.

Essa estratégia também é similar ao que fez o Nubank, cujo serviço ganhou o “boca a boca” entre os clientes pela qualidade do atendimento nos primórdios da companhia. Essa estratégia tem como efeito baixar o custo de aquisição do cliente (CAC), o que faz despencar o custo de atração de novos usuários e, por consequência, faz a empresa investir menos em marketing, por exemplo.

“Temos que ser obcecados em servir bem o cliente, dado que essa indústria é líder de reclamações”, afirma Garrido. “A gente se inspirou muito no modelo do Nubank.”