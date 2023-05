Startup Sólides lança cartão de benefícios flexíveis para PME

A Sólides, startup que oferece serviço de RH para pequenas e médias empresas (PMEs), anunciou nesta quarta-feira, 3, a chegada de seu cartão de benefícios flexíveis, para gerenciamento próprio e opções de gastos para funcionários de clientes.

Com o cartão, a Sólides quer reforçar a atenção para as PMEs e entrar na competição pela fatia do setor que oferece esse serviço. Atualmente, a empresa já oferece produtos de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e pesquisa de clima.

“Observamos pequenas empresas e muitas ainda não usavam nenhum benefício flexível. Outras ainda usavam um ‘arranjo’ mais tradicional, acertado com o RH. Vimos uma oportunidade muito grande de oferecer um serviço com mais qualidade”, afirma Mônica Hauck, fundadora e CEO da Sólides, em entrevista ao Estadão.

O setor de RH tem vivido bons momentos desde a pandemia. Startups como a Caju e a Flash já lançaram produtos com foco no gerenciamento de despesas, benefícios e viagens, e ambas registraram aporte financeiro no último ano — foram US$ 25 milhões e US$ 100 milhões, respectivamente.

A Sólides segue a mesma onda: em fevereiro de 2022, a empresa recebeu um investimento de US$ 100 milhões, que tem sido utilizado para desenvolver produtos e melhorar a experiência das plataformas que já existem. Parte do cheque foi usado, também, para o lançamento do cartão de benefícios flexíveis.

Mônica Hauck é fundadora e CEO da Sólides Foto: Felipe Fraga/ON Image

Para as empresas, o cartão vai funcionar como um pagamento de vale alimentação, vale refeição ou vale transporte, por exemplo — cada cliente pode definir quais os benefícios estão inclusos no serviço. Com a ajuda da Sólides, o funcionário vai poder utilizar o valor pago pela empresa de acordo com as suas necessidades.

A ideia é que cada funcionário possa escolher como quer usar os auxílios pagos pela empresa, sem que o valor fique atrelado à alimentação ou transporte, e gerencie o dinheiro por um app. O cartão vai chegar às companhias com bandeira Mastercard e cadastro em cerca de 4 milhões de estabelecimentos.

Com cerca de 25 mil clientes, a startup também quer ser referência no serviço de gestão de pessoas, unindo as áreas de RH e departamento pessoal focado em PMEs. Mônica afirma que a chegada dos benefícios flexíveis é uma forma de empoderar empresas menores, que possuem menos funcionários e menos recursos para processos burocráticos de RH.

“Queremos fazer dos benefícios uma porta de entrada”, afirma Mônica. Quando colocamos esse tipo de benefícios, a empresa fica mais competitiva em termos de talento e de ofertas. Ela fica mais atrativa e enfraquece a narrativa de que apenas empresas grandes oferecem bônus”.