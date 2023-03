Startups Education Journey e Mereo integram plataformas de educação e gestão corporativas

As startups Education Journey, de educação corporativa, e Mereo, de gestão de pessoas no ambiente de trabalho, anunciam nesta quinta-feira, 16, a integração de suas plataformas com o intuito de ampliar a oferta de treinamento a funcionários de empresas. A parceria, no entanto, não significa uma fusão dos negócios dessas companhias de tecnologia.

Focada em performance de colaboradores, a Mereo é dona de uma plataforma que identifica competências a serem trabalhadas em funcionários. Com a parceria anunciada nesta quinta, as empresas clientes poderão direcionar seus trabalhadores a realizar cursos de aprendizado profissional na solução da Education Journey, que utiliza inteligência artificial na personalização do ensino para cada indivíduo.

“Nossos softwares estão se falando e vamos para o mercado com essa oferta de valor potencializada”, diz Iona Szkurnik, fundadora e presidente executiva da Education Journey, criada em 2020. Segundo ela, os clientes de ambas as startups terão acesso a novas funcionalidades nas plataformas. “O grande lance é que nossas plataformas tornam-se personalizadas e escaláveis.”

Para Ivan Cruz, cofundador da Mereo, nascida em 2012, trata-se de uma oportunidade de expandir as possibilidades de atuação com a parceria. “Com essa nova abordagem, conseguimos entender e atacar os desafios de cada funcionário”, explica o executivo.

Iona Szkurnik e Ivan Cruz são fundadores das startups Education Journey e Mereo, que anunciam integração de plataformas de educação corporativa e de gestão de pessoas Foto: Sergio Verde Selva/Education Journey

A parceria entre a Education Journey e a Mereo surgiu após a startup de Recursos Humanos (”HRtech”, no jargão do setor) ir ao mercado procurar por uma solução de educação corporativa que complementasse a plataforma de gestão de pessoas. “Para construirmos uma solução desse tipo, teríamos de entrar em um outro mundo, o que não necessariamente era estratégico para nós”, diz Cruz.

Durante a Brazil at Silicon Valley do ano passado, evento que ocorreu em Mountain View, Califórnia, para reunir empreendedores de tecnologia do Brasil no Vale do Silício, a Mereo acabou “esbarrando” na Education Journey por indicação de terceiros. Nos meses seguintes, as duas startups começaram a testar a integração das plataformas até costurar a parceria, anunciada hoje.

Segundo os fundadores, a integração entre uma plataforma de educação corporativa com uma de Recursos Humanos pode se provar útil para as empresas em um momento de retração do mercado de tecnologia no mundo.

“Em um momento de demissões em massa, quando há uma ferramenta que dá transparência para os gestores para conhecer qual colaborador está se empenhando, é possível fazer uma gestão de pessoas e investimento em talentos a partir de dados”, diz Iona. “É retirada a falta de transparência e, eventualmente, injustiça no momento da demissão em massa, atrelando isso a resultados.”

A Education Journey e a Mereo esperam que a solução seja adotada por empresas com mais de 500 funcionários, de qualquer segmento e de diversos países, já que as plataformas já estão disponíveis em outras línguas. Hoje, as startups possuem clientes como Ambev, BHub, QuintoAndar, Inter e Magalu, entre outros.