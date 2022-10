Twitter testa recurso em que usuário controla quem pode mencioná-lo

O Twitter está testando um novo recurso que permite ao usuário controlar quem pode mencioná-lo em tweets ou replies. A função traz as opções para aceitar menções de qualquer perfil, de pessoas seguidas ou de ninguém.

A versão teste foi descoberta pela pesquisadora e engenheira de aplicativos Jane Manchun Wong, que compartilhou uma captura de tela no Twitter. O designer de privacidade do Twitter, Dominic Camozzi, confirmou o recurso em um tweet que foi deletado logo depois, de acordo com o site The Verge.

Twitter is working on letting you control who can mention you on Twitter pic.twitter.com/UemMCGcy70 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 13, 2022

A rede social vem fazendo uma série de mudanças que permitem ao usuário controlar as interações. Em 2020, o Twitter lançou um recurso para que os usuários limitassem as contas que podem responder a um tweet. Já no ano passado, a plataforma testou o botão “unmention yourself” para remover menções em conversas.