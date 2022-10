Uma boa ideia sem um grande pitch não tem importância

Nunca falamos tanto em pitch. Já percebeu como esse termo, que se refere à técnica de apresentarmos uma ideia de forma rápida e efetiva, está mais presente no nosso dia a dia? Eu posso estar em qualquer situação que ouço essa frase. Já fizeram pitch para mim na Marquês da Sapucaí, no Carnaval do Rio; no supermercado, no médico. Certa vez, um seguidor estava xingando as pessoas nas redes sociais e, quando eu fiz um comentário sobre a sua postura, ele pediu desculpas e fez um pitch.

Essa popularização é reflexo da efervescência que o ecossistema de inovação brasileiro vive. Estamos mais próximos do mundo das startups, do investimento de risco e do potencial das novas tecnologias.

Grandes empresas e investidores estão em busca de ideias, empresas e empreendedores extraordinários. Mesmo com a retração do investimento de risco em 2022, reflexo do cenário conjuntural nacional e internacional, e a queda de 45% da captação nos primeiros oito primeiros meses deste ano, ainda estamos falando de US$ 3,6 bilhões destinados para as startups brasileiras. Um bom pitch pode representar acesso a capital, conhecimento e networking. Não dá para desperdiçar, né?

No meu caso, os empreendedores fazem o pitch geralmente para buscar um investimento. Mas, a verdade é que um bom discurso é uma importante ferramenta para mandar uma mensagem efetiva em diversas situações da nossa vida.

Saber construir uma narrativa clara, rápida e persuasiva pode ajudar um empreendedor e conquistar um investimento, sim, mas também pode ajudar a recrutar um talento, a vender a ideia do seu projeto para o seu líder, a negociar com um potencial parceiro.

Precisamos dominar a técnica de explicar uma ideia de forma rápida, sem muitos detalhes e com um equilíbrio entre dados e emoção.

Não é simples, mas essa habilidade é treinável. Quanto mais você exercitar, mais domínio terá do discurso. Uma das bases de sustentação de um bom pitch é o storytelling. Um discurso pode ter conteúdo maravilhoso, mas se a forma não for atraente, não converterá. Entenda quem é o público, qual é o objetivo e qual é a mensagem principal. Pense que é como uma negociação, e o mais importante é negociar sem a pessoa perceber. É sobre o seu conteúdo, mas também sobre a forma como você fala, se posiciona, e cria empatia.

Você pode ter uma grande ideia, mas se não inspirar outras pessoas a comprá-la, ela não terá importância. E aí, como você vai contar a história da sua ideia?