Vender não é convencer, e sim ajudar o cliente

Para aumentar as vendas, há quem diga que é preciso estudar metodologias de prospecção, negociação e fechamento. Ou abordagens comerciais testadas e validadas por alguém. Claro que isso ajuda. Inclusive, experimente digitar “técnicas de vendas” na internet e ver o que aparece. Você aprenderá lições fantásticas sem gastar nada.

Porém, há outro ponto. Recentemente, vi um vídeo do autor Peter Sage em que ele cita uma pesquisa de Harvard sobre o que faz alguém vender mais. Esse estudo dividiu vários vendedores, de diferentes indústrias, em dois grupos. De um lado, os que apresentavam resultados extraordinários. Do outro, os intermediários. O objetivo foi comparar o passo a passo das suas estratégias, desde as ações iniciais para criar empatia e conexão com as pessoas, até o trabalho de entender suas demandas, apresentar soluções, superar objeções e concretizar a venda.

Vender não é uma tentativa desesperada de convencer alguém a pagar por alguma coisa

Resultado: os melhores vendedores seguiam a mesma estratégia dos demais. Exatamente a mesma. Mas com uma diferença: eles investiam muito mais tempo nas primeiras fases do processo. Ou seja, nas atividades destinadas a conhecer o público, identificar suas dores e construir relacionamentos genuínos baseados em confiança. Em outras palavras, eles demonstravam um sincero nível de apreciação pelo que os clientes queriam.

Os profissionais que agiram assim enfrentaram pouca resistência dos consumidores. Na maioria das vezes, a venda foi uma consequência natural. Em contrapartida, os que passaram rápido pelos estágios iniciais e tentaram logo oferecer alguma coisa, além de realizarem uma quantidade menor de negócios, precisaram gastar muito mais tempo respondendo as dúvidas da audiência (para compensar a falta de entendimento sobre ela) e acabaram construindo uma relação truncada com os seus clientes.

Na cabeça de muita gente, uma abordagem comercial bem-sucedida deve ser agressiva e repleta de discursos “infalíveis”, com técnicas em cima de técnicas e promoções em cima de promoções, para cercar os indivíduos e fazê-los comprar de qualquer jeito. Mas, ao contrário disso, vender não é uma tentativa desesperada de convencer alguém a pagar por alguma coisa. Vender significa ajudar. Significa entender as pessoas, se colocar no lugar delas e servi-las.

Independente se você tem uma carreira empreendedora ou executiva, ao se comprometer a construir elos de confiança antes de propostas comerciais, não só seus resultados podem aumentar, mas também a riqueza de quem você é pode aumentar.