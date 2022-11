Vivemos a era da disputa da atenção

Publicidade

Talvez você não conheça, mas MrBeast é um influenciador com mais de 100 milhões de seguidores no YouTube. No fim de setembro, a mídia americana reportou que ele recusou uma oferta de US$ 1 bilhão para vender o seu canal e as empresas vinculadas a ele. MrBeast não só recusou, como disse que não negociaria nada por menos de US$ 10 bilhões.

Não demorou para essa decisão ganhar o mundo e surpreender muita gente. Isso acontece porque só uma parcela muito, mas muito pequena da sociedade entende o que, de fato, esse e outros influenciadores estão desenvolvendo.

Trata-se de colocar a construção de comunidades antes de qualquer coisa. Essa turma lança conteúdos, interage com o seu público e começa a formar comunidades com interesses em comum. A partir disso, são criados produtos para essas comunidades, que podem ser qualquer coisa.

MrBeast, por exemplo, já lançou a Feastables, uma empresa de chocolates e snacks; e a startup Backbone, que transforma celulares em controles de videogames, além de outros negócios. Um dos seus empreendimentos mais conhecidos é a cadeia virtual de restaurantes MrBeast Burger, que vendeu 1 milhão de hambúrgueres em 2021 no seu 1º trimestre de operação. Hoje, além de estar disponível em mais de mil locais nos EUA, Canadá e Europa sem ter espaços físicos, a 1ª loja de rua abriu há 2 meses e já quebrou o recorde mundial de hambúrgueres vendidos em um único dia.

Observe que a vida nos ensinou justamente o contrário. Aprendemos, primeiro, que é preciso abrir a empresa. Depois, produzir peças de conteúdo para atrair potenciais consumidores. E, se as pessoas comprarem e aprovarem os nossos produtos, construir uma comunidade ao redor dessas soluções para recomendá-las e divulgá-las espontaneamente.

Já esses influenciadores estabelecem a comunidade primeiro. Eles formam grupos de indivíduos que compartilham afinidades reais, criam interações genuínas com essas pessoas e desenvolvem produtos com base nas necessidades desse público. Na última linha, o que eles fazem é construir uma audiência enorme que considera a sua voz, que presta atenção no que eles falam. Esse é o maior ativo.

Vivemos a era da disputa da atenção. E distribuir conteúdo em escala com a consequente construção de comunidades é uma das principais formas de conquistar a atenção de alguém hoje em dia. Ao ser capaz de reunir pessoas que simplesmente se interessam pelo que você mostra ou faz, é possível criar demanda para praticamente qualquer coisa que queira oferecer.