Zendesk leva inteligência artificial da OpenAI para o atendimento ao cliente

Se os aplicativos já evoluíram para levar o autoatendimento a clientes de serviços como transporte, bancos e operadoras de telefonia, a inteligência artificial (IA) trará um novo avanço que agilizará a resolução de problemas e reduzirá a necessidade de interação humana. Parceira da Open AI, entidade por trás do sucesso do ChatGPT, a empresa dinamarquesa tecnologia para atendimento ao cliente Zendesk anunciou nesta quarta-feira (10) o uso da IA generativa para atender a demandas dos consumidores.

A Zendesk tem clientes no Brasil como Magazine Luiza, Serasa, Raízen, Loft e Nubank. A empresa vai incorporar em seus fluxos de atendimento a IA para aumentar a eficiência da comunicação com os consumidores. Bots poderão fazer triagem de demandas e também solucionar solicitações simples.

OpenAI se torna parceira da Zendesk Foto: Michael Dwyer/AP

Com o uso da IA no atendimento ao cliente, a Zendesk poderá, por exemplo, reformular a resposta no caso de uma mudança de tom e humor do consumidor.

Adrian McDermott, diretor de tecnologia da Zendesk, afirma que o intuito da implementação da IA não é acabar com as funções do profissional de atendimento ao cliente, mas aumentar a eficiência deles. “Queremos manter os humanos no loop de atendimento”, diz McDermott, em entrevista ao Estadão.

Inicialmente, os bots com inteligência artificial poderão responder a mensagens de texto e e-mails dos clientes em tempo real.