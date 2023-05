Instagram apresenta instabilidades neste domingo

O Instagram apresentou instabilidades por mais de uma hora neste domingo, 21. Segundo relatos no Twitter, o aplicativo mostrava mensagens de erro ao tentar atualizar as páginas e o feed de postagens não carregava. Publicações e stories também apareciam de forma repetida. Outros usuários ainda disseram que não conseguiam enviar mensagens privadas.

Pico de notificações de problemas com o Instagram se deu no início da noite deste domingo, 21 Foto: Lionel Bonaventure/AFP

Segundo o site DownDectector, houve um pico de notificações de problemas com o Instagram por volta das 19h25, com 23.368 reclamações. Por volta das 20h40, as notificações tiveram expressiva redução. Às 21h18, o site registrava em torno de 300 notificações.

O termo “Instagram” chegou a 180 mil menções no Twitter do Brasil. Mark Zuckerberg, CEO da Meta, controladora da rede, também teve esteve entre os assuntos mais comentados no País. No mundo, a hashtag “#instagramdown” estava com mais de 80 mil tweets por volta das 21h deste domingo.