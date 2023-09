A pré-venda do iPhone 15 já tem dia para começar no Brasil: quarta-feira, 27 de setembro. A data vale para os quatro modelos da família, anunciados no último dia 12, no evento “Wonderlust”: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Os preços dos modelos variam de R$ 7.299 a R$ 13.999 (veja todos os preços abaixo). O site da Apple oferece desconto de 10% à vista ou parcelamento em até 12 vezes.

Os iPhones já virão com o iOS 17, nova versão do sistema operacional do iPhone. Os novos celulares apresentam mudanças, como a entrada de padrão USB-C. A alteração foi feita para ajustar o produto da empresa a uma exigência da União Europeia para os dispositivos eletrônicos na região. O empurrão forçou a Apple a abandonar a entrada Lightning no mundo inteiro. O aparelho também trouxe mudança nas câmeras, que agora têm lente principal de 48 megapixels em toda a família.

O modelo das versões tradicionais - o iPhone 15 e iPhone 15 Plus - chega nas cores preto, azul, verde, amarelo e rosa. Neste ano, a empresa optou por excluir a tradicional versão branca.

Já para as duas versões Pro (iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max), a Apple trouxe um acabamento em titânio escovado, mantendo as cores clássicas que aparecem nos modelos mais avançados há algum tempo. Para esses aparelhos, estão disponíveis as cores prata, preto, dourado e chumbo.

Novos modelos, da família iPhone 15, foram anunciados no último dia 12, no evento 'Wonderlust'. Foto: Loren Elliott/Reuters

O iPhone 15 e o iPhone Pro têm 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 15 Plus e o iPhone Pro Max vêm com 6,7 polegadas.

Qual o preço do iPhone 15 no Brasil?

No Brasil, o iPhone 15 vai custar a partir de R$ 7.299 e o iPhone 15 Plus, a partir de R$ 8.299. Já o iPhone 15 Pro vai começar com preços a partir de R$ 9.299, e o iPhone 15 Pro Max, a partir de R$ 10.999. Veja os preços: