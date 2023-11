Alguns departamentos de polícia dos Estados Unidos estão emitindo alertas por meio de seus perfis nas redes sociais sobre o NameDrop, nova função do iPhone. Lançado em setembro, juntamente com o novo sistema operacional iOS 17, o NameDrop possibilita que os usuários compartilhem cartões de contato um com o outro apenas ao aproximar os aparelhos, de maneira semelhante à transferência de arquivos via AirDrop, função já conhecida dos clientes da Apple.

Os alertas emitidos pelos departamentos de polícia destacam que a função vem já ativada por padrão com o novo sistema operacional e ensinam como ela pode ser desativada. Alguns pedem aos pais que desativem a função no iPhone dos filhos. As polícias de Middletown, em Ohio, de Halifax, em Massachusetts, e do condado de Henry, no Tennessee, são algumas das que publicaram esses textos em seus perfis no Facebook.

Uma publicação na página da polícia de Mount Pleasant, no Wisconsin, também faz o alerta sobre a função, ensina como desativá-la e afirma que a intenção é conscientizar a população, “já que isso é algo que pode facilmente ser confundido ou ignorado por idosos, crianças ou outros indivíduos vulneráveis”. O texto ainda aponta que a informação serve para que as pessoas ajustem suas configurações como for necessário para manter suas informações de contato e a de seus entes queridos a salvo.

Segundo uma análise publicada pelo The Washington Post, no entanto, o NameDrop é uma função bastante segura. A jornalista de tecnologia Shira Ovide afirma que os alertas sobre o NameDrop são “extremamente exagerados” e cita Chester Wisniewski, especialista em segurança digital da Sophos, que chamou esses alertas de “histeria” e “absurdo”. Ela também afirma que não é preciso se preocupar tanto com a tecnologia. Entenda melhor como o NameDrop funciona e como desativar essa função no iPhone.

Como funciona o NameDrop?

O NameDrop é um recurso introduzido recentemente para iPhones e dispositivos Apple Watch mais recentes. Quando o seu dispositivo Apple e o de outra pessoa estiverem muito próximos, você poderá ver uma mensagem pop-up perguntando se deseja compartilhar suas informações de contato ou apenas receber as informações de contato da outra pessoa.

Polícia dos EUA está preocupada com o 'NameDrop', do iPhone, alertando a população nas redes sobre a função. Foto: Idrees Mohammed/EFE/EPA

O NameDrop só funciona se o dispositivo Apple estiver a apenas alguns centímetros de outro. Cada um dos dispositivos precisa ser desbloqueado para que o NameDrop funcione, e é preciso escolher quais informações de contato o usuário deseja compartilhar, entrando em “Contatos” > ”Meu Cartão” e customizando o que a Apple chama de “pôster de contato”.

Como desativar o NameDrop

Para desligar o NameDrop, toque no aplicativo “Ajustes” no seu iPhone, depois em “Geral” > “AirDrop” > e, na função “Começar a compartilhar ao”, desligue o botão “Aproximar Dispositivos” (quando você o desliga, a cor muda de verde para cinza). É sempre possível ativar novamente o NameDrop para compartilhar o número de telefone, endereço de e-mail ou foto com um novo amigo.

Na mesma página, também é recomendável se certificar de configurar o AirDrop para “Recepção inativa” ou “Apenas contatos”, para diminuir o risco de receber fotos ou arquivos indesejados de estranhos que estejam por perto. / COM THE WASHINGTON POST