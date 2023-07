Lançamento do iPhone 15 pode atrasar e ficar para outubro; veja o que sabemos sobre o celular

Com data de lançamento ainda não anunciada pela Apple, a expectativa era a de que o anúncio oficial dos aparelhos da linha iPhone 15 acontecesse em setembro, como acontece todo ano, porém, analistas indicam que o lançamento pode atrasar e acontecer em outubro.

De acordo com a AppleInsider, o boato surgiu do analista de valores globais de imóveis do Bank of America, Wamsi Mohan, que teria relatado um aumento no prazo de entrega da cadeia de produtos usados para fabricar os componentes do iPhone. Sendo assim, Mohan acredita que o lançamento oficial deve atrasar e acontecer entre outubro e dezembro.

Mesmo sem data, os rumores sobre o novo aparelho estão a todo vapor - alguns indicam sobre como seriam os designs dos aparelhos, revelando um possível panorama de como devem ser os novos smartphones.

Lançamento de iPhone 15 pode atrasar Foto: Daniel Romero/Unsplash

É possível que a linha terá quatro modelos: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Além de “revelar” bordas mais finas, cantos mais arredondados e espessura mais grossa dos dispositivos, alguns rumores indicam que uma das grandes novidades dos aparelhos é a possibilidade dos celulares terem lateral de titânio, tornando-os bem mais resistentes a quedas.

Sobre as câmeras traseiras, de acordo com o analista da empresa de investimentos Haitong International Securities, Jeff Pu, é esperado que os iPhones 15, Plus, Pro e Pro Max tenham câmera principal de 48 MP. Já sobre as câmeras frontais, essas seriam de 12 MP, no iPhone 15 e nos modelos Plus e Pro, e lente dupla de 12 MP no Pro Max.

É provável que os armazenamentos, no modelo regular, sejam de 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB, enquanto nos modelos Pro e Pro Max sejam os mesmos, exceto o de 128 GB. As cores disponíveis para os aparelhos devem ser vermelho-escuro, prata, ouro e grafite ou preto.

Sobre os preços, ainda não há valores confirmados, mas é esperado que custem mais caro que os da linha do iPhone 14. Assim, segundo a Forbes, a expectativa é que o iPhone 15 comece a ser vendido por US$ 799, o modelo Plus por US$ 899, o Pro por US$ 1.099 e o Pro Max por US$ 1.199.

Ao que tudo indica, os aparelhos da linha 15 terão a entrada para carregador em USB-C, em vez do tradicional Lightning, anteriormente utilizado pela Apple. A mudança foi feita para cumprir as novas normas da União Europeia, que busca padronizar os carregadores de celular até 2025.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani