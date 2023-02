Aprenda a identificar se um produto ou serviço é um sucesso no mercado

Como identificar se um produto ou serviço está indo bem? Se faz sentido investir mais recursos nele? Vou lhe contar algo que aprendi no Vale do Silício há alguns anos e que vi novamente em Nova York na semana passada durante a NRF, um dos maiores eventos de varejo do mundo. É um método simples, mas que ajuda.

Quem é familiarizado com a indústria de diamantes conhece os 4 “Cs”: corte, cor, claridade e carat (peso). A combinação dessas características é usada para determinar a atratividade e o valor de uma pedra.

Da mesma forma, se você pretende criar algo, físico ou digital, é vital encontrar uma forma de avaliar a aceitação da sua criação. Para isso, existe uma técnica chamada de 3 “Rs”. Ela é usada para mensurar o grau de envolvimento das pessoas com um produto ou serviço recém-lançado.

RECONHECIMENTO. O primeiro “R” verifica se um público realmente reconhece uma determinada proposta de valor. Ele indica se os potenciais clientes entenderam a razão pela qual a sua solução existe e se eles estão dispostos a pagar o preço que você estabeleceu. O que valida essas hipóteses é o ato da compra. Ou seja, quando um indivíduo adquire algo de você, ele intuitivamente se identifica com o problema que você resolve e acha justo ser cobrado por isso.

Nada é mais poderoso do que o bom e velho boca a boca, agora potencializado pela tecnologia

REPETIÇÃO. Comprar é diferente de gostar. As pessoas podem entender a sua proposta de valor e pagar por ela. Mas até aqui, não há garantia de satisfação. Lembre-se das vezes que você comprou algo e se decepcionou. Por algum motivo, a sensação desejada não estava lá. Quando isso ocorre, você não compra de novo. O segundo “R” revela se as pessoas gostaram do que usaram. Ao repetir uma compra, o consumidor inconscientemente dá uma “curtida” na experiência que teve e estabelece um elo de confiança com a sua solução.

RECOMENDAÇÃO. O último “R” é a chave para identificar se um produto caiu nas graças do mercado. Além de reconhecer a sua proposta de valor e comprá-la repetidas vezes, os clientes também podem começar a recomendá-la espontaneamente. Se isso acontecer, caro leitor ou leitora, você tem algo especial nas mãos. Nada é mais poderoso do que o bom e velho boca a boca, agora potencializado pela tecnologia.

Assim, a técnica dos 3 “Rs” ajuda a identificar a atratividade de um produto ou serviço. Ao gerar reconhecimento, repetição e recomendação para algo, você transforma clientes em advogados da sua marca, cria defensores do seu negócio e produz uma legião de replicadores do que você faz e acredita.