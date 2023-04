ChatGPT carrega o ônus e o bônus do pioneirismo

Certamente, você está ciente dos últimos acontecimentos sobre inteligência artificial (IA).

E uma das principais ferramentas que motivaram isso – o ChatGPT – está colhendo o bônus e ônus, as vantagens e desvantagens do seu pioneirismo.

Em geral, quem se antecede aos demais pode criar e definir uma nova categoria de produtos, moldar a forma como as pessoas pensam e motivá-las a mudar suas expectativas em relação às soluções atuais. Além disso, ser o primeiro possibilita que um negócio dê um salto na construção de uma base de clientes que se autoperpetua, o que é um alicerce e tanto na tentativa de dominar um novo segmento.

E convenhamos, o ChatGPT vem aproveitando essas vantagens. Atingiu 100 milhões de usuários mais rápido do que qualquer app na história da internet, atraiu grandes investimentos de grandes organizações, como Microsoft, e conseguiu se posicionar como referência nessa nova categoria a ponto de vários serviços similares se autointitularem “ChatGPTs” de alguma coisa. Mas o protagonista também pode ter desvantagens, ou desafios extras se preferir.

Historicamente, ele precisa investir uma alta quantia de recursos para convencer o mercado a experimentar um novo produto, enquanto as empresas que vêm depois se beneficiam desse mercado já informado. Quem vem depois também pode evitar os erros cometidos pelo primeiro entrante, além de não precisar enfrentar muitas batalhas que ele enfrentou. Os recentes bloqueios do ChatGPT em alguns países são amostras disso. Basta lembrar do Uber 10 anos atrás, quando inaugurou e popularizou as corridas compartilhadas. Os concorrentes que vieram na sequência não precisaram comprar as brigas que o Uber foi forçado a comprar no início.

Embora nenhuma vantagem dure para sempre, quem consegue maximizá-las tende a dominar suas categorias de produtos da infância até a maturidade, assim como

Amazon e eBay fizeram, por exemplo. Mas o pioneirismo não necessariamente leva à liderança no longo prazo. Netscape foi o primeiro navegador de internet, chegou a ter 80% do mercado, mas não conseguiu liderar com a chegada do Explorer. Yahoo nasceu 4 anos antes do Google, mas foi o Google quem dominou a indústria de buscadores.

O ChatGPT chacoalhou o mercado e abriu as portas para uma avalanche de soluções similares. Se ele vai liderar o seu segmento, ninguém sabe. Mas o que estamos vendo é só um capítulo de uma história cheia de desafios comuns a todas as empresas que escolhem ser pioneiras em algo.