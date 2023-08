Devemos ter paixão pelos problemas, e não pelas soluções

Na última quinta-feira, recebemos Uri Levine, cofundador do Waze, na sede da StartSe em São Paulo. Ele veio lançar seu livro “Apaixone-se pelo problema, não pela solução”. De fato, a relevância desse tema é imensa para quem deseja construir qualquer coisa. Afinal, é fácil nos apegarmos às soluções e ao desafio de projetá-las e transportá-las à realidade.

Tudo começa bem antes, com a identificação de um problema. Esse é o ponto de partida. Muitas pessoas cometem o equívoco de criar produtos e serviços sem conhecer as dores e as dificuldades reais enfrentadas por um determinado grupo de pessoas. Quando você quer desenvolver algo, seu maior risco não é faltar dinheiro ou experiência ao longo do processo... Mas, sim, trabalhar meses num projeto e só descobrir, depois desses meses todos, que não há consumidores para o que você criou. É jogar seu tempo fora em uma solução que não resolve o problema de ninguém. Isso sim é uma ameaça. Desperdiçar parte da sua vida e dos seus recursos construindo uma iniciativa potencialmente dispensável.

Para minimizar esse risco, a primeira coisa que você deve fazer é encontrar uma dor a ser remediada. Isso é a base de tudo. Vejo inúmeros indivíduos tratarem seus produtos como filhos, protegendo-os de toda e qualquer ameaça. Só que produtos e serviços mudam.

Necessidades se mantêm, produtos e serviços se alteram

Em algum momento, para continuar atendendo aos anseios dos consumidores, você precisará alterar – ou até matar – as soluções atuais e lançar novas. E quando esse dia chegar, a tendência de quem defende seus produtos sem olhar para os problemas que eles resolvem é resistir, e não agir e ficar para trás. As necessidades humanas se mantêm, a forma de satisfazê-las evolui.

Continua após a publicidade

Tenha gosto pelos problemas e não pelas soluções Foto: Kobu Agency/Unsplash

Antigamente, as pessoas recorriam às listas amarelas para procurar o que queriam. Apesar de terem sumido, buscar prestadores de serviços é uma necessidade que ainda existe. Isso não mudou. O que mudou foi a maneira de realizar essa busca, hoje feita pela internet.

Viajar também é uma necessidade. Antes, grandes distâncias eram percorridas em caravelas. Hoje, é em aviões. Antes, enviávamos textos por cartas. Hoje, é por e-mails. Antes, fazíamos pagamentos com cédulas. Hoje, é com cartões ou celulares. Necessidades se mantêm, produtos e serviços se alteram.

Procure, então, tratar os problemas como filhos, não as soluções. Quanto mais você gostar de buscá-los no dia a dia, maior será a sua probabilidade de construir projetos que impactam e transformam a vida das pessoas.