Não deixe o seu presente restringir as suas possibilidades

Em 2018, realizamos um programa para estimular o empreendedorismo entre os jovens de Indiaroba, cidade sergipana de 15 mil habitantes, com baixo IDH e inúmeras dificuldades.

Fomos compartilhar metodologias para a criação de negócios capazes de melhorar a vida da população. Passamos 4 dias com 26 adolescentes.

No primeiro contato com os alunos, perguntamos quais eram os problemas do município. Apressadamente, responderam: “Não há empregos nem oportunidades por aqui.” Depois, perguntamos como esses problemas poderiam ser resolvidos. E eles falaram: “O prefeito não faz nada, não há empresários, ninguém investe em nós.” Daí, mudei o tom e disse: “Esqueçam prefeito, empresários... Como VOCÊS vão resolver isso?” De repente, a turma silenciou. Fiquei com a sensação de que, até aquele dia, ninguém havia dito àqueles jovens que ELES poderiam ser os agentes transformadores da região.

Na sequência, mostramos as etapas para construir um negócio. Devagarinho, a garotada começou a se dedicar ao programa e a comunidade foi sabendo o que estava acontecendo. O zum-zum-zum se tornou tão grande que, num dado momento, aquilo deixou de impactar só os alunos e passou a impactar a cidade inteira.

Indiaroba, SE, recebeu projeto de fomento ao empreendedorismo

Ao todo, 6 iniciativas nasceram e uma avançou: a Cervejaria Pontal. A ideia surgiu de um contratempo que os estudantes conheciam bem. Em Sergipe, há um fruto bastante típico e apreciado: a mangaba. São tantas mangabeiras em Indiaroba que muitas frutas amadurecem, caem das árvores e apodrecem no chão. Para reduzir o desperdício, os jovens usaram a mangaba como matéria-prima para fabricar uma cerveja e abrir um negócio. A empresa acabou gerando empregos e movimentado a economia. E aqueles adolescentes que se queixaram da falta de oportunidades no início do programa foram os mesmos que, dias depois, construíram as novas oportunidades das suas vidas.

Em 2021, voltei a Indiaroba para ver que: 1) o empreendedorismo se tornou disciplina nas escolas municipais desde a 1ª série e isso virou política pública; 2) o currículo começa com a temática “Projeto de Vida” e avança para “Educação Empreendedora e Financeira” na medida que as crianças crescem; 3) o treinamento dos professores também virou política pública; 4) e a prefeitura criou um fundo para investir em moradores com ideias para resolver os problemas locais. Em 4 dias, a mentalidade de um município mudou para sempre. Jamais deixe seu presente restringir suas possibilidades. Feliz 2023 para você! l