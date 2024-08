Com isso, os atletas se afastaram das distrações e passaram a focar única e exclusivamente nas ações que poderiam dar mais velocidade à embarcação. O objetivo tornou-se o processo, que só dependia deles, e não mais a medalha, que era consequência. Enquanto as tarefas controláveis receberam atenção, todas as que estavam além do alcance foram descartadas.

Em 1999, as coisas começaram a mudar. O time obteve o 2.º lugar em quatro corridas. Em 2000, o 1.º lugar em três corridas. E no dia 24 de setembro daquele ano, nas Olimpíadas de Sidney, os britânicos conquistaram a medalha de ouro, a 1ª olímpica depois de 88 anos. Essa jornada épica virou um livro, cujo título em inglês é Will it make the boat go faster?, que mostra como a divisão de grandes metas em tarefas diárias e gerenciáveis, somada à execução minuciosa e disciplinada, podem ser a chave para alcançar grandes feitos.