Fato é que o Vision Pro foi lançado, a Apple investiu milhões em anúncios e vídeos de indivíduos supostamente comuns usando os óculos viralizaram por aí. Mas quando as pessoas veem isso, muitas decidem pesquisar sobre o produto, descobrem que ele custa US$ 3.500, constatam que definitivamente ele é caro, que não podem pagar e seguem as suas vidas.

Ao gerar essa reação, Tim Cook está inserindo na cabeça de indivíduos mundo afora a ideia de que a sua empresa fabrica óculos de realidade mista de altíssima qualidade, super sofisticados, caros e exclusivos, que pouca gente pode ter. E daqui alguns anos, quando o custo de produção cair e uma versão melhor e mais barata do Vision Pro puder ser lançada, o potencial discurso da Apple talvez seja: “Sabe aqueles óculos de U$ 3.500 que quase ninguém podia pagar, mas quase todo mundo queria? Bem, agora há um novo modelo, com muito mais tecnologia, custando bem menos.”

Sei que você deve estar pensando que a Apple não reduz preços. Mas quando o iPhone chegou em 2007, havia apenas um modelo a U$ 499 – cerca de US$ 749 atualmente, ajustado pela inflação. E apesar do iPhone 15 Pro custar hoje bem mais do que isso, a Apple vende agora vários tipos de iPhones com diferentes faixas de preços. O valor de US$ 429 do iPhone SE, por exemplo, é US$ 320 menor do que o primeiro iPhone.