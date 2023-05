Profissionais dedicados ‘empurram’ novos talentos pelo exemplo

Dados divulgados há dois meses pela ManpowerGroup mostram que 77% dos empregadores globais têm dificuldade para contratar talentos. É o maior nível em 17 anos. Para superar isso, várias empresas oferecem mais treinamentos, benefícios e flexibilidade aos colaboradores. Algumas automatizam processos, outras reduzem a qualificação exigida nas vagas. Quero aqui, porém, abordar uma prática pouco discutida formalmente, mas muito efetiva para atrair profissionais diferenciados.

Em 2005, eu trabalhava em Porto Alegre na Service IT, companhia que admiro até hoje. Naquele ano, decidi fazer um curso para investir em ações oferecido pela XP, na época, um pequeno escritório de investimentos.

Foram 3 noites num hotel da capital gaúcha. Cheguei cedo à 1ª aula e 10 minutos antes de começar, o instrutor apareceu. Ele passou voando pelo corredor, abriu seu laptop, mostrou o gráfico de uma ação e falou em tom emocionado: “vejam isso, olhem que demais, observem essa maravilha”. Tomei um susto, fiquei curioso e comecei a me envolver com o que ele falava.

Era nítida a sua paixão pelo que fazia. Cada aluno que chegava ficava “vidrado” naquele profissional. Seu nome? Rossano Oltramari, um dos seres mais incríveis que a vida me apresentou. Durante toda a aula, ele explicou a teoria do mercado financeiro se conectando sentimentalmente com a classe.

No início da 2ª noite, Rossano perguntou se alguém tinha dúvidas. Foi aí que o inesperado aconteceu. Um idoso pediu a palavra. Ele ficou em pé, respirou fundo e disse: “Rossano, ontem eu cheguei em casa, tomei um banho, fui ao quarto e falei à minha esposa: ainda bem que eu não faleci sem ter visto o seu curso”. Bem, um silêncio envolveu a sala. Os alunos não só ficaram surpresos, mas também admirados, pois cada um se identificou com aquela frase de alguma maneira. Esse idoso, então, caminhou até o Rossano e lhe deu um abraço. Outras pessoas fizeram o mesmo. De repente, a turma inteira se levantou e começou a aplaudir. Alguns, inclusive, a gritar. Era uma euforia, uma admiração generalizada por uma pessoa que ninguém conhecia 24 horas antes.

Meses depois, me aproximei do Rossano e ele me convidou para trabalharmos juntos. Pedi demissão do meu emprego, virei seu sócio e ajudamos a construir a XP que você conhece hoje. Pense no poder que há em compartilhar as suas atividades com um simples entusiasmo. Além de chamar a atenção dos indivíduos que tanto procura, isso pode transformar a causa que você defende na causa deles também.





