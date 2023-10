Robôs humanoides podem se tornar o próximo produto revolucionário de Elon Musk

O artigo de hoje pode parecer um pouco futurista, mas quero refletir com você sobre um negócio de Elon Musk que ainda não recebeu muito destaque. Semana passada, vi uma réplica do Tesla Bot em uma loja da Tesla nos EUA. Não sei o quanto você conhece isso, mas trata-se do robô humanoide de Musk projetado para realizar tarefas repetitivas ou perigosas às pessoas. Ele é autônomo, possui a forma de um ser humano – com cabeça, corpo, braços e pernas – e usa a mesma tecnologia de inteligência artificial dos carros da empresa.

Há alguns dias, a Tesla divulgou vídeos da nova atualização desses robôs, também chamados de Optimus, que mostram vários deles movendo-se sozinhos em uma oficina de veículos, equilibrando-se em uma só perna, separando objetos pela cor, entre outras coisas. Tudo dá a entender que o plano de Musk é ter milhares de Tesla Bots trabalhando em suas fábricas, fazendo com que inúmeras tarefas hoje realizadas por humanos em suas linhas de montagem sejam potencialmente automatizadas.

Indo mais além, Musk afirmou que, ao longo do tempo, os robôs podem ser um negócio para a Tesla mais significativo que o de veículos, uma vez que há diversos usos domésticos e industriais para eles. Parece loucura, mas imagine se o Optimus for capaz de limpar a casa, fazer o jantar, lavar a louça e cortar a grama? Talvez muita gente se interesse... Musk projeta que cada unidade possa custar menos que um carro – na casa dos US$ 20 mil – e que poderemos ter uma população de humanoides superior à de pessoas nas próximas décadas.

Tesla Bot: robôs humanoides podem substituir operários em fábrica. Reveladas por Elon Musk em setembro de 2022, máquinas aparecem em novo vídeo executando tarefas ao lado de unidades da picape Cybertruck

Apesar do seu histórico de fazer promessas ambiciosas e provocativas, parece que o desenvolvimento da tecnologia de carros autônomos da Tesla está se traduzindo nessa iniciativa voltada a robôs. Afinal, Musk sustenta que ao resolver os desafios da inteligência artificial para um veículo, que é um robô sobre rodas, também é possível generalizá-la para um robô sobre pernas. E que uma das principais diferenças entre o Optimus e os demais robôs da atualidade é que o dele foi construído para a produção em massa na casa das milhões de unidades.

Sim, há sinais de que ainda falta inteligência para esses robôs navegarem pela realidade e fazerem coisas úteis sem serem explicitamente instruídos, além das questões de segurança e substituição dos empregos, mas basta que algumas previsões de Musk virem verdade para o trabalho como conhecemos hoje mudar em todos os níveis. Lembra do filme “Eu, Robô” que mostrava a vida em 2035? Pois então…