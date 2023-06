Taylor Swift é uma das personalidades mais inovadoras da música

Taylor Swift anunciou shows no Brasil. Mas além de ser uma das artistas mais talentosas da nossa geração, você sabia que ela é considerada uma das personalidades mais inovadoras da indústria da música? Muitas das suas iniciativas desafiam esse segmento e redefinem os padrões dele.

Veja, ela tem uma capacidade incrível de perceber o valor que há em escalar o “inscalável”. Certo dia, alguém tuitou: “Taylor, venha ao meu chá de panela e cante para mim”. Semanas depois, ela foi e cantou para quem estava lá. As horas que Taylor investiu para fazer isso não têm retorno, considerando o valor que ela cobra pelo seu tempo. Porém, é na amplificação de realizar algo que não se espera de artistas como ela onde o retorno aparece. Não é à toa que sua base de fãs – chamada Swifties – é uma das mais engajadas da internet.

Taylor Swift é considerada uma das personalidades mais inovadoras da indústria da música Foto: Sarah Yenesel/EFE/EPA

Em 2014, Taylor confrontou Spotify e Apple por causa do baixo valor repassado aos criadores em suas plataformas de streaming. Quando a Apple, por exemplo, decidiu não pagar os artistas durante o período de degustação gratuita do seu streaming, Taylor disse: “Não pedimos iPhones grátis; por favor, não peça nossa música sem nenhuma compensação.” No dia seguinte, a Apple mudou de decisão. Boa parte das vitórias conquistas pelos músicos nessas batalhas da era digital são atribuídas a ela. Isso lhe rendeu uma capa na revista Bloomberg da época com a manchete. “Taylor Swift é a indústria da música”.

Em 2017, com mais de 100 milhões de seguidores, ela apagou todo o conteúdo das suas redes sociais. Seu site oficial ficou 100% preto e sua presença online “desapareceu”. Nos dias seguintes, Taylor lançou a letra de uma nova música. Depois, o clipe dessa música – que se tornou o mais assistido 24 horas após um lançamento. E na sequência, o novo álbum em si, chamado “Reputation”. Uma das consequências desse sumiço foi simplesmente quebrar o recorde dos Rolling Stones para a turnê americana de maior bilheteria da história.

Já em 2022, as 13 músicas do seu álbum “Midnights” foram lançadas à meia-noite. Mais tarde, às 3 da madrugada, ela surpreendeu os fãs com mais 7 músicas inéditas. Resultado: nas 24 horas seguintes, “Midnights” se tornou o álbum mais escutado e Taylor Swift a artista com mais streams em um único dia no Spotify.

Para coroar essas e outras atitudes ousadas, ela recém recebeu o Innovator Award pelo impacto causado na cultura pop global. E uma das frases do seu discurso é bem típica dos empreendedores: “você tem que se permitir falhar”.