Meta revela nova rodada de cortes de empregos entre funcionários altamente qualificados

A Meta, empresa controladora do Facebook, anunciará detalhes sobre novos cortes de empregos nesta quarta-feira, 19/04, como parte de um esforço de redução e reestruturação que cortará 10.000 funcionários em meio a várias ondas de demissões ao longo de meses.

Em um memorando interno obtido pelo The Washington Post, o chefe de recursos humanos da Meta, Lori Goler, escreveu na noite de terça-feira, 18/04, que a empresa começará a notificar os funcionários de suas equipes técnicas cujos empregos estão sendo cortados.

As divisões que enfrentarão cortes incluem equipes que trabalham no Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram e a divisão de realidade virtual Reality Labs, entre outras, de acordo com Goler. Ela aconselhou alguns funcionários a não irem ao escritório se não fosse crítico para sua função, de acordo com o memorando.

“Este será um momento difícil ao nos despedirmos de amigos e colegas que tanto contribuíram para a Meta”, escreveu Goler.

Espera-se que a empresa demita o que provavelmente serão milhares de funcionários altamente qualificados – como engenheiros e outros técnicos – que ajudam a construir os produtos da empresa, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Os cortes de empregos são um raro momento de vulnerabilidade para os engenheiros da Meta, que há muito desfrutam de segurança no emprego, altos salários, autonomia e liberdade para trabalhar em seus projetos desejados, em meio à forte competição por talentos no Vale do Silício.

CEO da Meta, Mark Zuckerberg é o rosto mais conhecido da empresa Foto: Reuters

Continua após a publicidade

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse no mês passado que a empresa anunciaria demissões e uma reestruturação de equipes técnicas no final de abril, seguida de cortes nas funções de suporte de negócios no final de maio.

No total, a Meta espera cortar cerca de 10.000 postos de trabalho e não preencher as 5.000 vagas anteriormente esperadas. Em março, Zuckerberg deu a entender que os cortes afetariam desproporcionalmente a equipe de suporte aos negócios, argumentando que o reequilíbrio criaria uma “proporção ideal de engenheiros para outras funções” para garantir que “nossa empresa permaneça principalmente de tecnólogos”.

As últimas demissões se somam aos cortes de força de trabalho de novembro que cortaram 11.000 empregos, ou cerca de 13 por cento da força de trabalho da Meta, nas primeiras demissões generalizadas na história da empresa.

Os cortes de empregos causaram ansiedade entre a força de trabalho da Meta, fazendo com que muitos questionassem a liderança e a direção da empresa nos últimos meses, informou o The Washington Post. Alguns funcionários restantes dizem que estão procurando ativamente por novos empregos, enquanto outros estão preocupados com a mudança de seus empregos no futuro.

A Meta enfrenta uma variedade de ameaças comerciais, incluindo a concorrência por recursos de publicidade e usuários da rede de vídeos curtos TikTok. Novas regras de privacidade da Apple prejudicam a capacidade da empresa de oferecer publicidade direcionada. Enquanto isso, alguns anunciantes digitais reduziram seus gastos em meio ao aumento da inflação e à desaceleração da demanda no mercado de comércio eletrônico.

Diante desses desafios, Zuckerberg disse que uma das principais prioridades da empresa é se tornar mais enxuta e eficiente. Altos executivos, juntamente com pessoas dos departamentos de recursos humanos, jurídico e financeiro, foram solicitados a redesenhar os organogramas das organizações internas da Meta, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, que falaram sob condição de anonimato para falar sobre assuntos internos. Além dos cortes, a empresa também está desinflando a hierarquia da empresa para diminuir o número de camadas gerenciais entre estagiários e Zuckerberg, além de cancelar projetos de menor prioridade.

Apesar de seus desafios econômicos, a Meta – que mudou seu nome de Facebook há mais de um ano – diz que ainda está promovendo inovações. Em fevereiro, Zuckerberg anunciou que estava criando um novo grupo de trabalho interno projetado para “turbinar” o investimento da empresa em inteligência artificial generativa. A empresa também está impulsionando seu produto de vídeo curto, Reels, para competir com o TikTok e explorando a construção de outra rede de mídia social descentralizada que competiria com o Twitter.

Continua após a publicidade

E a Meta ainda está investindo dinheiro em sua grande aposta para construir reinos digitais imersivos conhecidos como metaverso. Zuckerberg acredita que as pessoas vão querer trabalhar, fazer compras e se socializar por meio de dispositivos de realidade virtual e aumentada, que, segundo ele, se tornarão a próxima grande plataforma de computação.

Mas a Meta disse que espera perdas operacionais para o Reality Labs, a divisão que trabalha com ofertas de realidade virtual. A empresa tem lutado para aumentar o público da realidade virtual e disse que grande parte da tecnologia necessária para alimentar o metaverso levará anos para ser construída.