Motorista usa ChatGPT para se livrar de multa de trânsito e viraliza nas redes sociais

Uma estudante inglesa de 22 anos resolveu usar o ChatGPT de uma forma curiosa. Millie Houlton usou a ferramenta para conseguir se livrar de uma multa de trânsito que tinha recebido no condado de York, na Inglaterra.

A multa chegou depois que a motorista estacionou seu carro em um local perto de casa. Ao receber a notificação, ela escreveu uma carta usando o chatbot e se livrou da multa de cerca de £ 60 (aproximadamente R$ 360). Segundo Millie, a penalidade foi aplicada de forma errada já que ela teria permissão para estacionar no local.

ChatGPT 'salva' estudante inglesa de multa de carro Foto: @simplymillicent/TikTok/Reprodução

A história foi contada pela jovem em seu perfil do TikTok. Usando uma sequência de fotos, Millie relatou o ocorrido e o post já ultrapassa 455 mil visualizações e mais de 36 mil curtidas. “Tentar articular o que eu queria dizer era muito difícil, então pensei em ver se o ChatGPT poderia fazer isso por mim”, contou Millie em entrevista à BBC News.

A motorista ainda afirmou que a resposta gerada pela inteligência artificial ficou pronta em apenas alguns minutos com detalhes de toda a situação além dos argumentos do porque a multa estava errada. “Ele (o chatbot) retornou (a solicitação) com uma resposta personalizada perfeita”, declarou a estudante.