Na internet, não existem soluções mágicas

Na rádio, o poema sinfônico O Aprendiz de Feiticeiro, de Paul Dukas, composição tão bem sucedida e a mais conhecida dele. A popularidade dessa sinfonia deve muito ao filme Fantasia, de Walt Disney, saboroso desenho animado que tem como fundo a música de Dukas. Atemporal, a obra ofuscou até mesmo a poesia homônima de Goethe, de 100 anos antes da música.

Do que trata o poema de Goethe, musicado por Dukas? Quem assistiu à Fantasia lembra bem: há um feiticeiro experiente que tem a seu serviço um jovenzinho, o Mickey, a cuidar das coisas domésticas, como varrer, lavar o piso e outras tarefas. De tanto ver o imenso poder do mago em ação, alguma coisa Mickey aprende. Quando o mago adormece, o aprendiz, cansado de carregar baldes, veste o chapéu do feiticeiro e mete-se a encantar a vassoura, que cria braços e passa a fazer serviço. Mickey acaba por adormecer. É acordado por uma tremenda inundação provocada pela vassoura, que continua incansavelmente a trazer baldes de água… E é esse o busilis da questão: o aprendiz não sabe como parar o feitiço! Apenas a intervenção do poderoso feiticeiro recoloca as coisas de volta aos trilhos, enquanto dá um pito no ousado aprendiz.

A internet passa por incômodos e tensões. E é justo que se busquem formas de amenizar o que nos ameaça. Se pudéssemos, de uma forma quase mágica, livrar a rede de tudo o que nos ameaça ou incomoda, estaríamos muito melhor.

É isso que se discute hoje em todos os lugares do mundo e particularmente na Europa, onde o DMA e o DSA entram em ação. Seus objetivos são incentivar a inovação, o crescimento e a competitividade no mercado local e global e, também, criar um espaço digital seguro, onde são protegidos os direitos fundamentais dos usuários dos serviços na rede.

Ótimos objetivos, sem dúvida. Como serão atingidos? No caso especialmente do DSA, talvez se busquem “vassouras encantadas” que ajudem na limpeza. Essas vassouras seriam os operadores de plataformas, que teriam a seu encargo policiar o que por eles transita.

Pode ser que se esconda um perigo: estaríamos dando ainda mais poder aos que já detêm imenso mercado? Ao transformar o monitoramento de conversas individuais em obrigação, não se iria exatamente na direção do que as plataformas querem? Difícil prever.

Eventuais candidatos a feiticeiros deveriam se precaver de que a mágica pudesse ser desmontada, caso se transforme em inesperado dano.

Afinal, há muito se sabe que “o caminho do inferno está pavimentado de boas intenções”...