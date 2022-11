Narrativas se multiplicam na internet, mesmo que sem base na realidade

Publicidade

Rashomon é um filme japonês de 1950, escrito e dirigido por Akira Kurosawa e no Brasil renomeado para Às portas do inferno, que suscita analogias com o que temos hoje, especialmente após a difusão da internet.

O filme começa com três personagens (um lenhador, um camponês e um religioso), buscando abrigo da chuva numa ruína de mosteiro e relembrando histórias passadas, que serão tratados em flashbacks no filme. O tema da conversa é o assassinato de um samurai, cujo cadáver o lenhador teria encontrado e denunciado imediatamente à polícia.

Quanto à investigação sobre os motivos do crime, houve três depoimentos: o do pretenso assassino, o da mulher do samurai morto e o depoimento do próprio morto, através de um médium. Os três depoimentos levavam a explicações totalmente diferentes.

O bandido disse que preparou uma armadilha para atrair o samurai e que já se tinha engraçado pela mulher dele ao vê-la; que, depois de inicialmente forçá-la, ela cedeu, mas exigiu que ele duelasse com o marido, para que apenas um sobrevivesse. O bandoleiro soltou o samurai e acabou por matá-lo em duelo justo, quando ela se aproveitou para fugir. Na versão da mulher, ela, sob as vistas do samurai já amarrado, relacionou-se com o bandoleiro que, após o ato, fugiu. Armada de um punhal e fora de si, matou o marido, caindo desmaiada sobre ele.

Na versão do morto, a própria mulher se interessou pelo bandoleiro e pediu que ele matasse o samurai para que ela não carregasse a vergonha de ter traído o marido.

O lenhador, que ouvira os depoimentos, quebra o próprio silêncio com a quarta versão: após o encontro, o bandido teria pedido à mulher do samurai que aceitasse fugir com ele, e ela teria exigido então que eles duelassem por ela, para não serem ambos covardes. O samurai morre no duelo.

Continua após a publicidade

Há alguma nobreza nas versões acima, mas falta coerência. Imagine o que aconteceria hoje se as quatro personagens de nossa história contassem suas versões aos seus seguidores. E como, e se, os que apenas lessem os depoimentos conseguiriam ter ideia do que de fato se passou.

Num mundo conectado e imediatista, versões se multiplicam pelo simples fato de gerarem notoriedade e sensação de poder aos que as difundem, independentemente de haver base concreta. Para tornar o cenário mais crítico, leve em conta que muitas versões se basearão mais em convicções e interesses pessoais que nos fatos.

Nietzsche nos alerta que “as convicções representam maior perigo à verdade, que as próprias mentiras”...