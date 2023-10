Netflix pode anunciar aumento de preços nesta quarta

A Netflix está próxima de anunciar um aumento nos preços dos planos da empresa, segundo informa a agência de notícias Reuters nesta terça-feira, 17. A decisão pode ser divulgada amanhã, após a empresa revelar o balanço financeiro ao mercado, diz o veículo.

O aumento vem após a Netflix implementar uma cobrança por acessos extras em contas compartilhadas, chamada de “taxa do ponto extra”. A empresa estimava que mais de 100 milhões de espectadores assistiam a conteúdos sem uma assinatura, graças ao compartilhamento de senhas.

Depois de impor a restrição, 6 milhões de assinaturas foram criadas no último trimestre, finalizado em setembro, projeta a Reuters. Ainda, o veículo explica que a maior parte dos novos assinantes optaram pelo plano sem anúncios – já a modalidade com publicidade deve ser responsável por engordar o balanço da Netflix em US$ 188,1 milhões no último trimestre, segundo dados da consultoria Visible Alpha.

A “taxa do ponto extra” chegou ao Brasil em maio deste ano, com preço adicional de R$ 12,90 ao mês por cada pessoa excedente. No País, os planos de assinatura da Netflix custam entre R$ 18,90 e R$ 55,90, a depender do modelo escolhido.

‘Taxa do ponto extra’ foi implementada no Brasil e em outros países do mundo em maio de 2023, com cobrança adicional por cada usuário em um perfil Foto: Dado Ruvic/REUTERS

Fim da greve segura aumento de preços

No início de outubro, começaram os rumores de que a Netflix aumentaria o preço das assinaturas, diz a Reuters. A empresa, no entanto, esperava o fim da greve dos atores e roteiristas de Hollywood, que ainda não conseguiu definir um novo contrato entre sindicatos e estúdios.

A greve dos roteiristas se encerrou no dia 26 de setembro e durou 148 dias, sendo a segunda greve mais longa na história do Writers Guild of America (WGA, sindicato de roteiristas de Hollywood). O fim da greve não significa, no entanto, que o acordo provisório alcançado entre o sindicato, estúdios e streamings esteja definido. Ainda é necessário que os 11,5 mil roteiristas votem para ratificar o contrato.

Um dos pontos no acordo prevê aos escritores de streaming um aumento mínimo de remuneração de 18% para filmes de alto orçamento, juntamente com um aumento de 26% nos resíduos. O acordo também inclui um bônus pelo sucesso de uma série ou filme nas plataformas de streaming, quando “20% ou mais dos assinantes nacionais do serviço assistem à produção nos primeiros 90 dias após a estreia”.