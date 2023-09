THE NEW YORK TIMES - O que pesa quase 180kg, mede cerca de 1,70 metro e, segundo o prefeito de Nova York (EUA), Eric Adams, será uma ferramenta valiosa nos esforços de aplicação da lei na cidade?

Para Mark Radlein, um gerente de restaurante, parecia uma versão gigantesca do R2-D2, o simpático androide de Star Wars. “Eu não sei o que isso deveria ser”, disse ele enquanto tirava uma foto.

Albert Fox Cahn, diretor executivo do Surveillance Technology Oversight Project, uma organização civil de privacidade e direitos civis, teve uma visão mais desdenhosa. “Uma lata de lixo sobre rodas”, disse ele.

O nome oficial do robô em questão é K5, e seu fabricante com sede na Califórnia, Knightscope, o descreve como um “robô de segurança externa totalmente autônomo”. Atualmente é usado em hospitais, shoppings, aeroportos, armazéns e cassinos, e em breve será implantado na estação de metrô Times Square, o centro de transporte subterrâneo mais movimentado da cidade.

O robô K5, que será usado pela polícia na estação de metrô Times Square e que atualmente é usado em hospitais, shoppings e aeroportos. Foto: Jefferson Siegel/The New York Times

O robô, munido com quatro câmeras, gravará vídeo, mas não áudio. Não utilizará reconhecimento facial e – em um momento em que o presidente da Câmara pede às agências vitais da cidade que reduzam 5% dos seus orçamentos – o custo do seu aluguel ronda em média cerca de US$ 9 por hora. “Isso está abaixo do salário mínimo”, disse Adams. “Sem pausas para ir ao banheiro, sem pausas para refeições.”

O robô começou a trabalhar seu piloto na noite de sexta-feira, 22, e passará duas semanas mapeando a estação da Times Square. Ele será acompanhado por uma pessoa da meia-noite às 6h para apresentar o K5 ao público. Haverá docas onde o K5 poderá recarregar, como um Roomba gigante, o robô aspirador.

Uma vez concluído o piloto, espera-se que o robô patrulhe o mezanino da estação, mas não as plataformas, tornando-se uma “câmera móvel” que os passageiros poderiam usar para pedir ajuda.

O lançamento da nova tecnologia ocorre no momento em que as estações de metrô da cidade ganham vida após uma crise pandêmica. Richard A. Davey, presidente do New York City Transit, disse que 4 milhões de passageiros usaram o metrô todos os dias, de terça a quinta-feira, provavelmente tornando esta a semana com maior número de passageiros em três anos.

Adams, que já patrulhou os metrôs como policial de trânsito, foi eleito com a promessa de reduzir a criminalidade sem violar os direitos civis dos nova-iorquinos. Ele apoia o uso da tecnologia para aprimorar a aplicação da lei.

O prefeito retornou em agosto de uma viagem a Israel, onde viu como as autoridades policiais usam drones em conjunto com motocicletas na Academia Nacional de Polícia do país. Em Nova York, a polícia utilizou drones durante o fim de semana do Dia do Trabalho para monitorizar os mais de dois milhões de pessoas que participaram nas festividades associadas à Parada do Dia Americano das Índias Ocidentais.

Adams também é um defensor do Digidog, um cão robótico usado em situações de emergência, como desmoronamentos de edifícios.

Robô policial pesa quase 180kg, mede cerca de 1,70 metros e é munido com quatro câmeras. Foto: EFE/Michael Appleton/Alcaldía de Nueva York

“A segurança pública e a justiça são os pré-requisitos para mais prosperidade, especialmente no nosso sistema de metrô”, disse Adams, tirando o pó de uma frase de efeito que usou frequentemente durante a sua campanha. “Quando as pessoas se sentem inseguras ao utilizar os nossos trens e ônibus, isso também afeta a nossa estabilidade econômica.”

Os defensores dos direitos de privacidade permanecem céticos. Em maio, a Sociedade de Assistência Jurídica solicitou que o inspetor geral do Departamento de Polícia investigasse o uso de tecnologia de vigilância pelo departamento, alegando que isso violava a Lei de Supervisão Pública de Tecnologia de Vigilância, uma lei municipal que exige que o departamento publique detalhes sobre como a nova tecnologia está sendo usada. e os dados que coleta.

Cahn, do Surveillance Technology Oversight Project, disse estar cauteloso com a possibilidade de o K5 eventualmente empregar tecnologia de reconhecimento facial. “Se o prefeito acha que não há câmeras suficientes na Times Square, então ele está mais fora do radar do que eu imaginava”, disse Cahn.

“É mais um teatro de vigilância”, acrescentou. “Este é um prefeito que dobra as ações de relações públicas em vez da segurança pública sempre que pode.”A criminalidade grave no metrô caiu 4,5%, disseram autoridades policiais. Durante a coletiva de imprensa, Adams posou para fotos com K5, erguendo a mão para fazer um sinal de meio coração contra o robô – que não conseguiu completar o coração porque não tem braços.

Uma vez concluído o piloto, espera-se que o robô patrulhe o mezanino da estação, mas não as plataformas, tornando-se uma “câmera móvel” que os passageiros poderiam usar para pedir ajuda. Foto: EFE/Michael Appleton/Alcaldía de Nueva York

O K5 pode servir como uma “dissuasão física”, de acordo com a fabricante Knightscope. É à prova de intempéries, viaja a uma velocidade máxima de 4,8 quilômetros por hora e pode fornecer gravação de 360 graus em alta definição e emitir mensagens de áudio.

Quando um botão é pressionado para pedir ajuda, o robô emite uma série de bipes e depois diz: “Esta chamada pode ser gravada para sua segurança”. Ele se conectará à rede Wi-Fi do metrô.

Radlein, 40 anos, que mora em Manhattan e parou para tirar uma foto do robô, disse acreditar que ele poderia ser útil se liberasse policiais para patrulhar ou se fosse usado em estações com menos policiais que a Times Square. Ainda assim, ele se perguntou se ele foi projetado para sobreviver aos metrôs de Nova York. “Eu ficaria preocupado se alguém o empurrasse para fora da plataforma”, disse ele. “Ele tem freios para parar sozinho?”