A Nvidia anunciou o lançamento sua nova tecnologia de chip, ao final do primeiro dia da sua conferência anual. A empresa diz que a arquitetura de GPU Blackwell vai possibilitar o uso de inteligência artificial (IA) generativa em tempo real com mais eficiência do que seus dispositivos anteriores, em comunicado divulgado na segunda-feira, 18. A plataforma estreará no superchip Nvidia GB200 Grace Blackwell.

A Nvidia afirma que Amazon Web Services, Dell Technologies, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, Tesla e xAI são algumas das várias empresas que deverão adotar a tecnologia.

A Blackwell traz seis tecnologias voltadas para computação acelerada que a Nvidia espera que sustentem o desenvolvimento de progressos em processamento de dados, automação, computação quântica, IA generativa, design de medicamentos, entre outras áreas que a gigante de semicondutores considera "oportunidades emergentes da indústria". A Nvidia diz que a Blackwell pode operar com 25 vezes menos custos e consumo de energia que a arquitetura antecessora - a Hopper, lançada há dois anos.

CEO da Nvidia, Jensen Huang, fala durante o discurso principal da Nvidia GTC em San Jose, Califórnia, segunda-feira, 18 de março de 2024 Foto: Eric Risberg/ AP

“A IA generativa é a tecnologia que define o nosso tempo. A Blackwell é o motor que impulsiona esta nova revolução industrial. Trabalhando com as empresas mais dinâmicas do mundo, concretizaremos a promessa da IA para todos os setores”, afirma o fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang.