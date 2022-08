Os eletrônicos estão mais complexos, mas há riscos inerentes

O irresistível avanço das tecnologias digitais faz com que qualquer artefato tenha, hoje, em seu interior um processador e seus respectivos complementos — entre os quais, há formas de acesso remoto ao processador sendo a internet a mais comum. A esta onipresença, tanto do processamento digital como da conectividade, é o que se chama Internet das Coisas, cuja clara importância estratégica é tema de ampla discussão. Há o receio de efeitos indesejados, além de eventuais riscos à privacidade que um monitoramento abusivo de dispositivos conectados pode trazer.

A digitalização dos equipamentos tende a buscar a solução mais prática: é sempre mais rápido e barato usar um processador de mercado dotando-o do software específico para exercer a função. É muito provável que o mesmo “chip” usado num televisor, esteja também dentro de um refrigerador, do controle das luzes da casa, ou até do porteiro eletrônico. E há por projeto, além dos recursos necessários para o trabalho, o apoio à conectividade.

Acesso remoto é uma das tendências das novas tecnologias

Exemplificando, se um cadeado metálico tradicional fosse utilizado para bloquear uma porta, a forma de violá-lo seria destruindo-o fisicamente, ou fraudando seu o segredo com uma chave falsa ou uma gazua. A versão digital da mesma porta pode ter outras fragilidades: se há acesso a ela via rede, o potencial invasor sequer precisa estar próximo para tentar acesso indevido ao programa que a controla. Se conhecer a arquitetura usada no controlador, pode valer-se de outras formas de acesso potenciais: certamente há nele recursos adicionais residentes para que possa ser usado numa grande variedade de funções.

Parte desses recursos, desnecessários para a função “cadeado eletrônico”, podem ser alvos frágeis. Finalmente, é possível que o atacante não vise a violar o acesso em si, mas apenas obter um “ponto de apoio” dentro do sistema da vítima, de onde possa escolher outro objetivo a atacar. Há alguns anos foi bem conhecido o caso “Mirai”, em que o programa malicioso invadiu câmeras residenciais para ter pontos de apoio a ataques de negação de serviço.

Em texto recente, Bruno Schneier, especialista em segurança, trouxe ao debate o tema da “complexidade barata” e seus riscos. “Hoje é mais fácil construir sistemas complexos que simples. Se há vinte anos se construía um refrigerador com hardware e software específicos, hoje basta pegar um chip de mercado e escrever um programa para ele. E esse processador terá número IP, microfone, porta de vídeo, Bluetooth e mais outras coisas. E, como elas estão lá, presentes, alguém tentará usá-las…”