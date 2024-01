Foi só em 2008, com o lançamento do iPhone 3G, a segunda geração do aparelho, que apareceu a App Store. Do ponto de vista dos negócios, foi uma jogada de mestre da Apple. Ela inventou um mercado. Em essência, estava dizendo para programadores em todo o mundo: “se você quiser escrever um aplicativo para smartphones, nós ajudamos você a vende-lo”. A variedade de apps aumentou em muitas vezes a utilidade dos smartphones.

Waze, Angry Birds, WhatsApp, Uber, Tinder, Spotify, Instagram — não é difícil listar um sem número de apps que nasceram porque a Apple pôs uma App Store em seu smartphone. Apps que, em tendo nascido, mexeram de forma radical no jeito que nos comunicamos, nos locomovemos, nos entretemos. Na maneira como compartilhamos experiências uns com os outros.

Ela criou ali, também, um negócio extraordinário. Toda compra digital feita dentro da App Store rende à Apple 30% do valor. Mundialmente, iPhones representam 20% do mercado contra quase todo o resto no mundo Android. Ainda assim, 66% do dinheiro gasto com apps é gasto nos celulares da Apple. A companhia cobra alto para quem deseja vender pelos seus celulares, mas argumenta que construiu um ecossistema que é comprovadamente mais rentável do que a concorrência.