A posição do Google é ainda mais ingrata. O modelo Transformer, criado em 2017 por engenheiros da companhia, é a base dessa nova inteligência artificial. Inventado pelo Google, mas desenvolvido com mais rapidez pela OpenAI. O comando do Google encarou IA capaz de criação sempre com muita cautela e, assim, perdeu a corrida. Seu novo projeto, Gemini, foi lançado este ano com o objetivo de enfrentar o ChatGPT e o DALL-E da OpenAI, mas não conseguiu ainda atrair público. Quando começou a gerar imagens como nazistas negros, o impacto foi grande o suficiente para fazer com que os executivos decidissem retirar algumas das habilidades do sistema, tornando-o ainda menos competitivo.

Para a Apple, o problema é maior. Desde cedo, a companhia fundada por Steve Jobs escolheu disputar com uma estratégia diferente o jogo do Vale. Em vez de explorar os dados dos usuários de seus produtos para vender propaganda, como fazem Google e Meta, a Apple cobra caro pelos aparelhos e em troca garante privacidade. Só que, sem uma quantidade abissal de dados gerados por pessoas em todo o mundo, não é possível treinar um algoritmo de inteligência artificial de qualidade. No momento em que IA se tornou o rumo que todos devem seguir no ambiente digital, a Apple se viu com um problema.