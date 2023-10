Ataque brutal a Israel mostra como ruído identitário das redes quer calar reflexões necessárias

Na noite de terça-feira, 10, já circulavam pelas redes do País as imagens de um grupo de alunos na PUC-Rio que atacavam o professor Michel Gherman, da Faculdade de História da UFRJ. “Não nos sentimos representados por ele”, afirmou uma das estudantes. O debate era sobre o brutal ataque do Hamas do sábado, dia 7, em Israel. A aluna, judia. Gherman, também. “Antissemita”, afirmou outro. Gherman é especialista no estudo do antissemitismo. Houve quem lhe pedisse que deixasse a PUC.

Estes vídeos verticais que flagram o momento em que alguém lacra, critica com veemência, fazem parte de um rito digital. Os vídeos são necessários, na internet, para que torcidas se formem. São mostra de o quanto se perdeu de qualidade no debate público. Na democracia.

Em um dos vídeos Gherman não poderia ser mais contundente: “Eu, defender o Hamas? Você é louco?” Ele, como muitos, perdeu gente próxima no atentado. Como especialista em antissemitismo, classifica o Hamas como organização antissemita. Como pode, na internet, tantos dizerem o oposto? Não foi só à direita. Um manifesto vindo da esquerda, antissionista e em defesa dos palestinos, apoiou o professor. Gherman é sionista.

O cientista político Francis Fukuyama observa que toda política tornou-se identitária. O debate de ideias movido a reflexão foi substituído por um jogo de signos que exibimos nas redes. Este jogo não tolera ambiguidades, sutilezas.

Quando uma aluna diz à mesa que aquele professor não “a representa”, é isto que ela está expressando. Sua expectativa não é a de ouvir um especialista tentando analisar com argumentos que a surpreendam, que a tirem do conforto, que a forcem a buscar uma resposta. Sua expectativa é de que quem estiver na mesa repita, para seu conforto, exatamente o que ela já acha. É por isso, também, que outro aluno o chama de antissemita. Porque a identidade “ser judeu” é étnica, é política, é cultural e vem com um conjunto de opiniões estritas. Ou pensa exatamente aquilo, ou não pertence ao grupo. Mais: é contra o grupo.

Vítima do ataque do Hamas é enterrada em Israel Foto: Francisco Seco / AP

Talvez Gherman seja do tempo em que entre dois rabinos havia três opiniões.

Continua após a publicidade

Em agosto, o cientista político André Lajst foi impedido de falar por estudantes de esquerda na Universidade Federal do Amazonas. Lá, era o contrário. Outro especialista em Israel, com opiniões distintas das de Gherman, mas desta vez quem não conseguiu lidar com o contraste de ideias foi a esquerda. “Ideólogo sionista expulso por antifascistas”, dizia uma das manchetes celebratórias que circulou pelas redes.

Lajst é um moderado, com duras críticas ao governo Netanyahu. Mas não é de esquerda. Sionista, sim, ele é. Como Gherman. Como muita gente. Como, aliás, cá este colunista. Só que a internet, e portanto a política corrente, ora, não tolera aquilo que complica.

O ruído identitário quer calar a reflexão da qual o mundo precisa como nunca.