Caso de padre em app gay expõe como nossas vidas são livros abertos no mundo digital

Uma ONG católica americana usou dados coletados por apps de encontros voltados para o público gay, como o Grindr, para identificar padres que supostamente violavam seu celibato. A história, revelada na semana passada pelo Washington Post, tem repercussões de toda sorte. Passa por hipocrisia na Igreja, inclui o debate sobre guerras culturais e a direita reacionária, mas também trata de privacidade e como nossas vidas se tornaram livros abertos no mundo digital.

Nem o Grindr nem os outros apps que serviram de base para a investigação (Scruff, Growlr e Jack’d) compartilharam qualquer dado com caçadores de padres gays. Ocorre que muitas de nossas informações são vendidas em massa por apps e sites a empresas que as reorganizam em recortes específicos para que sejam traçados perfis demográficos de comportamento. São informações assim que orientam os anúncios automáticos muito personalizados que nos perseguem a cada mergulho que damos nos ambientes digitais.

Consultado pelo site Gizmodo, o Grindr negou que os dados de usuários que vende possam identificar pessoas individualmente. Mas, entre o que é vendido, está, por exemplo, o endereço IP, número que cada máquina específica tem quando conectada à internet. Ocorre que é possível encontrar, com outras bases de dados, a localização geográfica de IPs em determinados dias. Tudo indica que a ONG americana cruzou essa informação (o local onde pessoas estavam quando usando os apps) com os endereços residenciais de padres.

Jayd Henricks, presidente da ONG Católicos Leigos e Clérigos pela Renovação, que ordenou a investigação, argumenta que esses padres seduzem rapazes. A extrema direita americana vê esse processo de sedução por toda parte, numa pegada paranoide politicamente útil, pois mobiliza militância. É uma vida levada com a convicção de que há pedófilos à espreita em todo canto em que há crianças — nas escolas, nos clubes, nos cursos, nas igrejas.

Os apps utilizados para a pesquisa da ONG de Hendricks aceitam apenas maiores de idade. A Igreja pode ter problemas tanto com a sexualidade quanto com a vida sexual de seus padres, mas vivemos um tempo em que homens e mulheres adultos têm a liberdade de seguir os caminhos a que seus amores e desejos levarem. Ou quase vivemos — isto é verdade nas leis das democracias, mas nem sempre nas normas que regem algumas comunidades.

Privacidade existe para que possamos escolher que informações a nosso respeito as pessoas com as quais convivemos têm. É assim que conseguimos gerenciar graus de intimidade, construir relacionamentos mais superficiais ou mais profundos. O controle sobre o que privado e o que é público é uma necessidade inescapavelmente humana.

Continua após a publicidade

Este não é um problema apenas para usuários de apps de encontros. É um problema para todos com vida digital ativa.