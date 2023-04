Elon Musk ataca a credibilidade do Twitter

Na semana passada, o Twitter anunciou que começaria a retirada o selo de verificação das contas que o tinham mas optaram por não pagar a assinatura. No valor anual, o pacote Twitter Blue sai por R$ 38 mensais e, no mensal, R$ 42. A retirada aconteceu apenas parcialmente.

O jornal americano New York Times, que publicamente anunciou que optaria por não pagar uma assinatura por não enxergar valor nela, teve o selo retirado. Na própria segunda-feira, já havia contas falsas do diário com a logo do Times e o selo azul.

Não há critério. A rede social do bilionário Elon Musk parece ter escolhido retirar a verificação do maior jornal americano, que lhe vem sendo crítico, por ter publicamente dito que não via motivos para pagar pelo serviço. A maioria dos verificados das antigas, porém, não viu qualquer diferença em suas contas. O selo estava ali e ali continuou.

Mais do que qualquer outra rede, o Twitter vive do debate sobre notícias, da discussão sobre os temas que interessam à sociedade. Isso não é suficiente para extirpar mentiras, notícias falsas, do ambiente virtual. Mas o selo azul tinha uma utilidade: a identidade do dono de uma conta azul havia sido confirmada.

Assim, políticos, jornalistas, cientistas, professores, sejam quem fossem, aquilo que diziam no Twitter todos compreendiam como sendo original. Mesmo que dissesse mentira, era uma mentira dita pelo próprio presidente da República, e isso é relevante. Quando o Twitter lançou o selo azul, a ideia foi logo adotada por outras redes sociais. Num ambiente de caos, a certeza de que a palavra vinha realmente da pessoa ou instituição dava algo novo às redes sociais. Credibilidade.

Isso criou também um poderoso símbolo de status virtual. Ter o selo de verificação, em qualquer rede, queria dizer de alguma forma que sua voz em uma área específica era relevante.

Ao decidir explorar um serviço de assinatura para o Twitter, fazia sentido que Elon Musk apostasse no selo azul. Era algo cobiçado. Mas cobiçado por quê? Pela credibilidade ancorada na certificação de identidade. O primeiro erro do Twitter Blue foi vender o selo sem exigir um documento capaz de manter esse significado íntegro. Hoje, encontrar o selo no Twitter não quer dizer mais nada. O ‘T’ gótico do New York Times com o check azul é falso e o verdadeiro pode ser ou não o real.

Em um momento no qual a Europa já tem uma regulamentação para exigir mais credibilidade e responsabilidade das plataformas, no qual Brasil e até mesmo EUA seguem o mesmo curso, o Twitter escolheu regredir. Implementar um sistema que torna a rede um caos no qual ninguém saberá ao certo se a palavra ali foi realmente dita e por quem.

O incrível é que nada justifica o movimento. Por que Musk decidiu destruir aquilo que havia de mais valor em sua plataforma? É difícil imaginar.