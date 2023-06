Foco de reguladores no negócio Microsoft/Activision deveria estar voltado para IA

O mundo da tecnologia está de olho no processo movido pela FTC, a agência reguladora do comércio nos EUA, contra a compra pela Microsoft da Activision, uma das principais editoras de games do mundo. É uma aquisição de grande porte — US$ 69 bilhões, mais de uma vez e meia o que Elon Musk pagou pelo Twitter. Mas talvez seja surpreendente que outro negócio da Microsoft, seu pesado investimento na OpenAI do ChatGPT, não esteja ligando luzes de alerta bastante maiores.

Há um espírito generalizado de correr atrás do prejuízo pelos reguladores. Ao longo dos últimos quinze anos, liberaram negócios que se transformaram em monopólios importantes. É o caso da aquisição do Instagram pelo Facebook ou do YouTube pelo Google. O digital formou as maiores companhias do mundo em pouco tempo, com capacidade de transformar todas as outras indústrias, capturando a atenção da sociedade e chegando ao ponto de ameaçar democracias.

Processo entre Microsoft e Activision volta aos holofotes Foto: Dado Ruvic/Reuters

São águas passadas — a missão da burocracia, agora, é não repetir o erro. Mas a Microsoft está em terceiro na briga dos consoles. A Sony, com seu PlayStation, aparece em primeiro, seguida da Nintendo. Concretizar o acordo não mexeria muito no ranking — por aí não vem monopólio. Um dos riscos seria o de a empresa fundada por Bill Gates fazer com que alguns dos games mais populares criados pela Activision se tornasse exclusivo do seu Xbox. Mas Satya Nadella, o CEO da Microsoft, afirmou perante o tribunal que não tem estes planos.

É com uma terceira questão que a agência americana está se abraçando. O que motivou a Microsoft à compra é a ideia de jogos por streaming. Muita gente acredita que o rumo dos games é um modelo tipo Netflix, em que se paga uma assinatura para acessar a biblioteca do serviço contratado. Nisso, a companhia é líder. E precisa ampliar com mais títulos a oferta para seus assinantes. É, ainda, um negócio pequeno. Os reguladores perguntam se não será, no futuro, um mercado bastante maior.

Pode ser — é impossível dizer. Ocorre que gamers em geral não buscam variedade. O que eles gostam é de um ou dois títulos que jogam insistentemente até ganhar maestria. Se o streaming virar o futuro dos games, o comportamento atual dos consumidores precisaria mudar muito.

Enquanto isso, pouca gente no ramo tem dúvidas de que inteligência artificial generativa, essa capaz de produzir conteúdo como se fora gente, vai mexer com o mundo. E vai mexer rápido. A OpenAI está na ponta de lança do desenvolvimento desta tecnologia, compete apenas com o Google. Há muito o Vale do Silício não produzia uma startup capaz de rapidamente se tornar competitiva, de ameaçar as cinco gigantes.

Aí uma das cinco, logo a Microsoft, abocanhou 51% dela. Por que a FTC está tão preocupada com os games e tão pouco com IA é daqueles mistérios que só a mente burocrática pode responder.