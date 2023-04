Incompreensão digital do governo Lula colocou bolsonaristas no holofote

Durante os próximos meses, o foco da política brasileira estará numa CPI onde duas histórias serão contadas a respeito da Intentona de 8 de janeiro. Em uma o personagem principal será o ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou a boa parte do ano eleitoral incitando um golpe em caso de vitória do adversário.

Na outra, são os bolsonaristas que terão todo o holofote que desejarem para convencer a opinião pública de que o governo é responsável pela tentativa de golpe. Eles não tinham palco político relevante desde que deixaram o poder. Agora terão todas as câmeras, escorrerão novamente para além de suas bolhas. Tudo isso porque o Palácio do Planalto ainda não entendeu que política, em 2023, ocorre na forma de histórias contadas em picotes de vídeos e memes.

É uma derrota. Nos últimos quatro meses debatemos políticas públicas. Não fazíamos isso há quatro anos. Há muito o que se discordar do governo, mas mesmo com uma tentativa de golpe as conversas mais importantes foram sobre arcabouço fiscal, reforma tributária, reforma do ensino médio, Bolsa Família, o papel do Brasil perante o mundo, regulação das redes. É para estes debates que governos existem.

A CPI nascerá porque alguém, no Planalto, decidiu que era boa ideia ocultar do público que o general Gonçalves Dias, até quarta-feira ministro do Gabinete de Segurança Institucional, esteve no palácio durante seu ataque. Em uma das versões, o G. Dias negou à presidência que houvesse fitas. No mínimo, é uma testemunha da maior importância.

Jamais existiu a possibilidade de que um vídeo assim, ao qual muitos bolsonaristas no coração do Planalto ou da PF teriam acesso, não viesse a público. No momento em que o governo escolheu ocultar a informação, deu ao bolsonarismo a oportunidade de escolher quando divulgar. As redes e grupos de Zap se empestearam com a “prova” de que tudo havia sido orquestrado. As imagens não provam nada.

Tem uma coisa que o movimento bolsonarista sabe fazer: instalar confusão num país com 150 milhões de contas de WhatsApp. Eles sabem contar uma história no meio digital. Juntam cacos de fatos com doses de ambiguidade e mentiras abertas. Desmontar depois é muito mais difícil.

Sem governo, o bolsonarismo só fala com os seus. Por culpa do atual governo ganhou de presente um fato político. Passaremos os próximos meses discutindo Lula versus Bolsonaro. Já havíamos saído desta fase. As crises deste governo se resumem sempre a isto. Comunicação feita sem disciplina e incompreensão do mundo digital.