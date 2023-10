O Vale do Silício existe por causa de uma mãe hiperprotetora; conheça a história

Às vezes precisamos de histórias leves — ultimamente, elas se tornaram preciosas. Uma história sem política ou ditadores, ameaças à democracia. Ela até envolve semicondutores, mas nenhuma geopolítica. Esta é uma história leve, de um filho e sua mãe. E também de por que o Vale do Silício fica onde é. Esta resposta já foi dada muitas vezes mas nunca de forma tão convincente. Tem muito pouco a ver com tecnologia e tudo com Sigmund Freud. Quem descobriu esta história — ou, ao menos, ligou os pontos que estavam na cara de todo mundo e ninguém viu antes — foi o jornalista e escritor Malcolm Gladwell, na última edição de seu excelente podcast, Revisionist History.

O filho é um dos mais brilhantes físicos do século 20 — William Shockley. Foi ele um dos três cientistas que descobriram o efeito transístor. Em essência, que semicondutores poderiam ser ligados e desligados usando eletricidade. Por isso, não recebeu apenas o Prêmio Nobel — esta foi uma das descobertas fundamentais de todo o século.

A Intel existe também por causa de William Shockley, mas o nome do físico é pouco lembrado Foto: REUTERS / REUTERS

Em por volta de 1955, Shockley circulou o país convencendo alguns dos mais brilhantes físicos da área para que se juntassem a ele na fundação da Shockley Semiconductor. E escolheu para sede da companhia uma pequena cidade na Península de San Francisco chamada Mountain View. Era um lugar de todo improvável.

Shockley não era um homem fácil. Agressivo, paranoico. Com o passar do tempo, tornou-se um eugenista. Abertamente racista. A empresa havia começado fazia pouco quando dois de seus principais engenheiros, Gordon Moore e Robert Noyce, decidiram deixa-la. Mas como já haviam comprado casas nas redondezas, quando fundaram sua própria companhia, o fizeram também por ali. Batizaram-na Intel. Graças aos microchips da Intel nasceram incontáveis empresas na região que planejavam fazer computadores pessoais.

É por isso que computadores foram parar no topo da mesa e, depois, no colo e enfim no bolso das pessoas. Graças à Intel. Pois não haveria Intel se não fosse, antes, a Shockley.

Por que Shockley escolheu o lugar? Porque em Palo Alto vivia May Shockley, sua mãe. Ele estava recém-divorciado, ela era viúva, e uma mãe hiperprotetora. Freud puro. May aturava o físico racista e paranoico, genial, como ninguém mais.

O nome de Shockley não é um que tenha ficado na memória do Vale. Não se conta a história da indústria sem falar da Intel, claro, e ao falar da Intel sempre se diz que Moore e Noyce vieram da Shockley. E que Shockley, o homem, foi um dos três que perceberam uma propriedade chave de determinados materiais, permitindo que surgissem microprocessadores. Mas era desagradável demais, poucos gostavam dele. Virou nota de pé de página.

Ainda assim, houve sua escolha de lugar. Por causa de sua mãe. Assim nasceu o Vale.