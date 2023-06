O Photoshop foi transformado pela inteligência artificial e ficou muito mais fácil de usar

THE WASHINGTON POST - Todo mundo já ouviu falar no Photoshop, mas poucas pessoas têm o conhecimento necessário para usá-lo. Com a inteligência artificial (IA), esse não é mais o caso.

Recentemente, transformamos o retrato de um de nós em algo irreal, e isso levou apenas alguns segundos. Abrindo a imagem em uma nova versão IA do Adobe Photoshop, selecionamos a área ao redor da cabeça e digitamos “adicione uma peruca de palhaço” em uma caixa de mensagens. Na sequência, surgiu um arco-íris encaracolado de madeixas fotorrealistas, misturando-se perfeitamente com as árvores do fundo.

A IA está levando o uso do Photoshop para uma nova era, na qual você pode alterar uma imagem de maneiras sofisticadas - e às vezes assustadoras - sem precisar dominar um complexo software. Está longe de ser perfeito: você pode remover um ex de uma foto em apenas dois cliques, embora a IA possa também substituir essa pessoa por outra com um rosto que parece estar derretendo.

Mas esse salto de IA significa que qualquer um pode fazer pelo menos uma edição boba no Photoshop. E isso acrescenta nova urgência a uma questão levantada pela primeira vez pelo Photoshop há mais de 30 anos: por mais quanto tempo poderemos confiar no que vemos?

Adobe Photoshop é uma versão de edições rápidas do famoso programa para desktop Foto: AppStore/Reprodução

Para se ter uma ideia do que está por vir em suas fotos - tanto as que você vê quanto as que tira - nós testamos uma versão beta do Photoshop com sua nova função de IA chamada “preenchimento generativo”. É uma resposta da Adobe, criadora do Photoshop, a uma enxurrada de novas ferramentas de criação de imagens de IA que ameaçam torná-lo dispensável, incluindo DALL-E 2, Midjourney e Stable Diffusion.

Enquanto outros serviços de IA geraram burburinho por inventarem imagens totalmente novas, o preenchimento generativo oferece uma maneira incrivelmente fácil de modificar partes de imagens existentes. Chama-se “inpainting”: selecione o que deseja substituir e digite o que deve ser colocado no lugar. Esse salto aproxima a IA das fotos reais - e uma assinatura mensal de US$ 10 do Photoshop a coloca em muito mais mãos. Isso vai muito além de corrigir manchas e melhorar fotos de férias com ferramentas de IA existentes do Google e outros.

A grande questão agora é se a IA está transformando o Photoshop em uma máquina de “deepfake”? A mesma tecnologia de IA que nos ajudou a remover os pombos das fotos também nos permitiu gerar uma imagem muito convincente de um incêndio totalmente fictício no Pentágono. Ainda assim, encontramos limitações significativas, que impedem alguns possíveis usos ruins da tecnologia. Pelo menos por agora.

O que a IA do Photoshop faz bem

Quando você usa o preenchimento generativo, precisa estar online. Isso ocorre porque o Photoshop envia três informações para a IA da Adobe para processamento: o texto de um prompt que você insere, a área que você selecionou para substituir e uma parte do restante da imagem com a qual ele tenta se misturar.

Todas essas informações tornam o preenchimento generativo extremamente bom para remover objetos de planos de fundo, como antenas de telecomunicações em fotos do pôr do sol.

A IA é capaz de inventar nuvens, árvores ou até paisagens urbanas inteiras para se misturar à sua imagem original. Você pode usar o preenchimento generativo acabar a luta contra multidões em um ponto turístico. Vale até mesmo para a pessoa com quem você viajou!

Remover pessoas de imagens é muito fácil, mesmo em fundos complexos.

A mesma IA também pode adicionar novos objetos em imagens que nunca estiveram ali. Quando funciona bem, isso economiza incontáveis horas de esforço: adicionar coisas em imagens antes da IA exigia ser bom em recortar objetos, saber como usar camadas, encontrar uma imagem de origem para adicionar e ajustar a iluminação e a cor.

O mais impressionante é que a IA pode garantir que suas imagens se misturem com o ângulo do sol, sombras ou até mesmo um reflexo visível na água. Ele até oferece três variações para você escolher - ou você pode continuar aprimorando seu prompt e área de seleção até encontrar uma que goste.

Outro uso fascinante: fazer com que a IA expanda o quadro original ou o corte de uma imagem inventando como o resto poderia parecer. Nas redes sociais, as pessoas têm se divertido aplicando essa técnica em obras de arte, capas de discos e fotos.

O que a IA do Photoshop faz mal

Para cada “Uau, isso é muito bom!”, obtivemos cerca de cinco respostas “Oh, isso é tão ruim” da IA do Photoshop. Mas, com paciência, pudemos eventualmente produzir o que procurávamos.

O problema principal: a IA do Photoshop simplesmente não é boa para gerar certos tipos de objetos, que podem parecer bobocas, meio desenhados ou simplesmente totalmente falsos.

“Há certos objetos em que acho que se sai melhor do que em outros – mas quando você começa a ficar um pouco mais surreal, um pouco louco, ainda não chegou lá”, nos disse Maria Yap, vice-presidente de imagens digitais da Adobe.

A área selecionada na imagem original também faz uma grande diferença no resultado. A IA da Adobe foi projetada para responder ao formato da seleção – e tudo o que estiver nela será completamente substituído. Isso significa que, se você deseja adicionar um chapéu a alguém, precisa selecionar apenas a área onde o chapéu ficaria - de preferência no formato usual de um chapéu.

Por falar em pessoas, a IA do Photoshop é simplesmente horrível nisso. Nós não conseguimos que a IA criasse uma pessoa que parecesse ter um rosto normal.

A IA do Photoshop será usada para o mal?

A tecnologia pode revelar o melhor e o pior das pessoas. E alguns já estão usando ferramentas de mais complexas para criar imagens com IA com o propósito de enganar e de explorar: campanhas políticas exibiram anúncios com cenas geradas por IA que nunca ocorreram. O FBI emitiu recentemente um alerta sobre esquemas de extorsão sexual que envolvem deepfake.

A IA do Photoshop está colocando as ferramentas da falsificação em muito mais mãos? Sim e não.

Como teste, tiramos uma foto de uma caminhada em um campo árido e digitamos “adicionar incêndio florestal”. Transformou a foto em uma imagem muito crível de um incêndio completamente fictício.

Nós também conseguimos usar a IA para remover nossa própria marca d’água em imagens sinalizando que foram alteradas pela IA. Esse mesmo recurso pode ser usado para remover as marcas d’água em imagens profissionais pagas, como as vendidas pela Getty Images ou aquelas comercializadas por fotógrafos de maratonistas da linha de chegada.

Mas, em termos práticos, também existem algumas limitações no potencial uso indevido do Photoshop IA. Primeiro, a resolução de qualquer área preenchida é limitada a uma clareza de 1.024 por 1.024 pixels. Isso significa que as imagens ficarão visivelmente embaçadas se você tentar manipular uma grande parte de uma só vez.

A Adobe diz que também está criando alguns limites em seus produtos de IA. Primeiro, ela incluirá automaticamente as chamadas credenciais de conteúdo nos arquivos que produz, sinalizando se uma imagem foi alterada com IA.

A Adobe afirma que as imagens produzidas por sua IA são “pré-processadas para conteúdo que viola nossos termos de serviço”, como conteúdo pornográfico. Quando detecta conteúdo em violação, ele impede que o prompt seja usado novamente.

Descobrimos que isso era um sucesso ou um fracasso: às vezes era excessivamente sensível - como nos parar quando pedimos para adicionar um OVNI a uma imagem. Outras vezes, não parecia sensível o suficiente - como quando pedimos para adicionar o rosto de um bebê a uma foto infame de Kim Kardashian que “quebrou a internet”.

Estamos contentes que a Adobe diga que está levando a ameaça a sério por meio de um esforço da indústria chamado Content Authenticity Initiative (Iniciativa da Autenticidade de Conteúdo, em português), mas ainda não está claro se isso será suficiente.